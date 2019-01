El Centre de Formació Ocupacional de Paiporta obté la certificació de qualitat ISO 9001

Connect on Linked in

El Centre de Formació Ocupacional de l’Ajuntament de Paiporta, seu de la Regidoria d’Ocupació i Comerç, ha obtingut recentment la certificació ISO 9001:2015. Aquest certificat de qualitat, obtingut després d’una auditoria exhaustiva a càrrec d’una empresa externa, té abast com a centre dedicat a la formació professional per a l’ocupació.

L’obtenció del certificat implica una millora de la qualitat en les tasques de formació, i també en les d’accés a subvencions i gestió general de la formació professional per a l’ocupació, a més de la programació de tallers. L’ISO 9001:2015 atorga al Centre de Formació Ocupacional un avantatge competitiu respecte d’altres dependències similars d’altres pobles, ja que aquest aspecte es valora positivament a l’hora de d’aconseguir subvencions de LABORA (antic Servef).

“L’objectiu del nostre govern és millorar tot el possible les condicions en què la gent es forma per a augmentar les seues possibilitats de trobar un treball, i aquest certificat ens indica que anem pel bon camí, que la ciutadania de Paiporta té un lloc on dirigir-se si té problemes per a treballar i necessita augmentar els seus coneixements i millorar el seu currículum”, ha explicat la regidora d’Ocupació, Comerç i Foment de les Arts Escèniques i Biblioteca, Teresa Verdú.

La finalitat de l’obtenció del certificat és millorar el servei que es presta a les persones beneficiàries dels programes de formació per a l’ocupació, consolidant la posició de l’entitat i garantint la millora de l’eficiència i l’eficàcia dels serveis. I aquests objectius s’aconseguiran amb atenció als suggeriments de la clientela, l’aplicació d’un Sistema de Gestió de Qualitat i els processos d’establiment d’indicadors, revisió i anàlisi de dades; proporcionant recursos per a mantindre i millorar contínuament l’eficàcia del

Sistema de Gestió de Qualitat, millorant les relacions amb proveïdors amb la finalitat de que es puguen reduir les incidències, i amb el perfeccionament de la coordinació del personal, la seua formació i la fiabilitat dels serveis prestats.