El Centre del Carme impulsa els nous talents musicals

El Centre del Carme Cultura Contemporània donarà vida aquest cap de setmana a ‘The Medium’, òpera del compositor italo-nord-americà Gian Carlo Menotti, de la mà dels alumnes del Màster d’Òpera del Conservatori Superior de Música de València ‘Joaquín Rodrigo’.

Es tracta de la primera acció conjunta realitzada entre el Centre del Carme i el Conservatori Superior de Música de València com resultat de l’acord de col·laboració establit entre el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la institució acadèmica.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “amb l’objectiu de donar suport als joves talents musicals el Centre del Carme presentarà al llarg d’aquest 2019 diferents actuacions de l’alumnat del Conservatori, la qual cosa ofereix als estudiants de música d’ensenyaments superiors l’oportunitat d’obtindre una experiència real actuant davant d’un públic divers, en espais no convencionals”.

“Des del Consorci de Museus s’està treballant en aquesta línia d’interrelació de les arts, obrint espais que acosten la cultura a la ciutadania, especialment aquelles formes d’expressió o disciplines tradicionalment considerats per a una elit”, ha conclòs Pérez Pont.

En el marc d’aquest acord, s’oferirà aquest cap de setmana el concert d’òpera ‘The Medium’, aquest divendres, 1 de febrer, a les 19.30 hores, i diumenge que ve a les 18 hores.

La trama d’aquesta òpera transcorre en un barri novaiorqués on una família, que fuig dels estralls de la guerra europea, ix avant fent sessions d’espiritisme trucades. Els personatges ens mostren els seus sentiments i esperances quotidians; però veiem com són enganyats per la il·lusió que els produeix poder connectar amb els seus éssers estimats en el més enllà.

Una aparició inesperada i inexplicable en la sessió canviarà tota la situació, la qual cosa farà que madame Flora pose al descobert l’engany; no obstant això, el terror s’apoderarà de la mèdium, víctima dels seus traumes i les seues pròpies trampes, i precipitarà un final tràgic.

La interpretació serà a càrrec de les alumnes del Màster d’Òpera del Conservatori Superior de Música de València Yulia Safonova, Raquel Torres i Sandra Ferró. Completa el repartiment l’alumnat d’ensenyaments superiors compost per Miriam Núñez, Pedro Garcinuño i Felipe Cremades. Al piano, els professors de repertori, Diego Sánchez (dia 1 de febrer) i Pablo García-Berlanga (dia 3 de febrer) dirigits per Francesc Gamón. La direcció escènica és de Jaume Martorell.

A més, l’alumnat del conservatori oferirà aquest dissabte, a les 11.30 hores, un concert de piano amb repertori de Lied, a partir de l’ensenyament del professor Fernando Taberner. Totes les actuacions són gratuïtes, fins a completar l’aforament.