El Centre del Carme presenta el Golem Fest, el primer festival multidisciplinari de fantasia, terror i ciència-ficció en València

Connect on Linked in

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha presentat el festival Golem Fest, el primer festival multidisciplinari (llibres, cinema, il·lustració, còmic, videojocs, sèries, etc) de temàtica de fantasia, terror i ciència-ficció, que se celebrarà del 7 al 9 de desembre, al Centre del Carme Cultura Contemporània.

Pérez Pont ha estat acompanyat per Susana Alfonso, agent literària, editora i promotora i directora del festival Golem Fest; Juan Miguel Aguilera, escriptor i dissenyador, i José Luis Rodríguez-Núñez, fundador de BiblioCafé i professor d’escriptura.

El Golem Fest naix a València amb la idea de convertir-se en referència nacional i internacional de la fantasia, del terror i de la ciència-ficció; potenciar els autors i autores valencians i les editorials en valencià i donar-los més visibilitat.

Pérez Pont ha assenyalat que “des del Consorci de Museus i des del Centre del Carme estem treballant per a donar suport al desenvolupament d’un sector artístic valencià sòlid, generant oportunitats i obrint els museus i centres d’art a noves iniciatives, accions multidisciplinàries com Golem Fest, en aquest cas prenent com a base la literatura, com a part fonamental de la nostra cultura contemporània” i ha afegit que “aquest mes de desembre el Centre del Carme és la seu de dues noves trobades, Golem Fest i Baba Kamo, que, sens dubte, es convertiran en dos referents en l’àmbit literari i editorial al nostre país”.

El festival està dirigit a tots els públics (adults, joves i xiquets i xiquetes), amb la intenció de promoure la cultura a la ciutat de València i situar la Comunitat en el mapa d’aquests gèneres (fantasia, terror i ciència-ficció).

En aquesta primera edició es tocaran vessants artístics com la literatura (novel·la i assaig), el cinema, les sèries de televisió, els videojocs, la il·lustració i el còmic, però amb la idea d’anar incorporant-ne altres, com la música i el teatre, en pròximes edicions.

En aquest sentit, els responsables del festival han assenyalat que el seu objectiu és “desestigmatitzar el gènere fantàstic i presentar un gènere respectable i atractiu tant per als mateixos autors de novel·la, com per al gran públic.

A més, es busca exalçar la revolució de les dones escriptores de temàtica fantàstica, un gènere que està en evolució; ressaltar la diversitat de propostes literàries, assajos i novel·les, que estan apareixent en el mercat; així com potenciar altres disciplines, tenint el punt de mira especialment en els audiovisuals, en el cinema i les sèries de televisió i en els videojocs”.

Golem Fest pren el seu nom de ‘El Golem’ (Jorge Luis Borges, 1958), un referent literari que aglutina els gèneres que planteja el festival. Es tracta d’una obra convertida en un clàssic de la literatura fantàstica, que toca la frontera del món del terror per la seua temàtica i és precursora de tota la gamma de robots, androides i cíborgs de la qual el cinema de ciència-ficció s’ha nodrit en gran manera.

Programació

Del 7 al 9 de desembre (d’11 a 21 hores) el Golem Fest oferirà una programació multidisciplinària, dirigida a tots els públics, composta per més de 60 activitats. Es faran presentacions de llibres, xarrades, conferències i projeccions, a més de tallers per a públic adult, infantil i juvenil, contacontes així com concursos literaris, on no faltarà tampoc un espai per als videojocs.

El cartell comptarà amb la participació de professionals de reconegut prestigi en el gènere. Entre altres activitats, destaca, divendres, la participació de José Carlos Somoza, Ian Watson i Fernando Marías en la taula redona “¿Qué opinan los escritores de las adaptaciones?”, juntament amb Juan Miguel Aguilera (12.30 hores).

El mateix divendres a la vesprada Carlos Sisi presentarà ‘Edén interrumpido’ (16.30 hores) i Jesús Cañadas oferirà una xarrada (18.40 hores). Amb les seues novel·les ‘El baile de los secretos’, ‘Los nombres muertos’ o ‘Pronto será de noche’, s’ha posicionat com una de les veus més importants del gènere fantàstic a Espanya.

Tancarà la jornada de divendres Fernando Marías amb la presentació del seu projecte ‘Hijos de Mary Shelley’, una plataforma de literatura, música i ‘performances’ de gènere fantàstic i de terror. Marías estarà acompanyat d’Elia Barceló, entre altres autors.

Dissabte destaquen les xarrades ‘El monstruo, la sirena y el doctor Mengele’, amb Ian Watson, i sobre ‘Joc de Trons’ amb la traductora de la sèrie, Cristina Macía.

Diumenge es projectarà la pel·lícula ‘Verónica’, de Paco Plaza, i s’oferirà la xarrada ‘En busca de la libertad creativa’, amb José Carlos Somoza, entre altres propostes.

Per a públic infantil destaquen els tallers de Vicente Marco, dissabte, i Joe Álamo i la il·lustradora Verónica Leonetti, diumenge. A més, s’oferirà una desfilada de superherois amb les creacions dels alumnes de l’EASD.

Al llarg del festival es podran visitar les exposicions dels il·lustradors Mo Caró, Raquel Aparicio, Kolo i Verónica Leonetti.

Golem d’Honor

Al llarg del festival s’homenatjarà persones destacades per la seua trajectòria en aquests gèneres. En aquesta ocasió, el merescut homenatge serà per a Pilar Pedraza, a qui es lliurarà el Golem d’Honor el dissabte 8 de desembre a les 13 hores.

Pilar Pedraza (Toledo, 1951) és una escriptora espanyola de prestigi reconegut. La seua obra, que compagina la ficció amb l’assaig d’investigació, ha sigut mereixedora de diversos premis i els seus contes reapareixen ben sovint en les pàgines de les antologies literàries.