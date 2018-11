El Centre del Carme revisa el concepte d’independència a través de l’art jove polonés

Print This Post

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompanyat per la directora de l’Institut Polonés de Cultura de Madrid, Miroslawa Kubas Paradowska, ha presentat l’exposició ‘Llunyanies. Art jove polonés en la col·lecció K. Musial’.

A la presentació han assistit també el col·leccionista Krzysztof Musial, la comissària de l’exposició, Inés Ruiz Artola, així com alguns dels artistes representats en la mostra.

En 2018 es compleix el centenari de la recuperació de la independència de Polònia després de 123 anys d’ocupació, celebració que s’ha sentit en tot el país al llarg de l’any i a la qual s’uneix amb aquesta exposició l’Institut Polonés de Cultura de Madrid en col·laboració amb el Centre del Carme Cultura Contemporània i l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València-Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani Romà de la Calle.

El director del Centre del Carme ha manifestat que “l’exposició mostra una de les panoràmiques de l’art contemporani actual a Europa i ens acosta a les creacions de 28 artistes polonesos, procedents d’una de les col·leccions privades més importants del país. Al mateix temps, coincidint amb la celebració del centenari de la independència de Polònia, ens situa davant d’un debat polític i social sobre la identitat que pot tindre diferents accepcions a un costat i a l’altre d’Europa”.

Pérez Pont ha asseverat que “la col·laboració establida entre el Centre del Carme, a través del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, l’Institut de la Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València i l’Institut Polonés de Cultura de Madrid obri la porta a futurs projectes d’intercanvi d’artistes valencians i polonesos, i sembra noves oportunitats per al sector artístic de la nostra Comunitat”.

Les peces que ací es presenten, més de 40, d’un total de 28 artistes, són majoritàriament pintures realitzades a partir de l’any 2000 i pertanyen a una de les col·leccions més importants de Polònia, la de Krzysztof Musial, que consta de més de mil peces per les quals, si ens hi submergim, podríem fins i tot narrar la història de la pintura contemporània polonesa.

En aquesta exposició s’ha decidit apostar pels artistes més joves, com ara Adam Adach, Basia Ba?da, Bogus?aw Bachorczyk, Agata Borowa, Tymek Borowski, Julia Cury?o, Julia Cybis, S?awek Czajkowski, Wiktor Dyndo, Jan Dziaczkowski, Adam Gut, Urszula Ka?mykow, Pawe? Ka?u?y?ski, Arek Karapuda, Agnieszka Kici?ska, Grzegorz Kozera, Sebastian Krok, Aleksandra Kubiak, Julian Nowicki, Igor Przybylski, Karol Radziszewski, Piotr Soko?owski, Antoni Starowieyski, Irmina Sta?, ?ukasz Stok?osa, Monika Szwed, Pawe? ?liwi?ski, Rafa? Wilk.

Es tracta d’artistes que estan en actiu, que continuen evolucionant en diferents estils. Tot i que la col·lecció de Krzysztof Musial està centrada en la pintura la majoria d’aquests artistes, treballen també en altres disciplines, com la ‘performance’ o el videoart. L’exposició reflecteix diverses sensibilitats, la crítica social i política al règim soviètic i al capitalisme, el rebuig de la violència, el feminisme, entre altres.

En l’exposició sobrevolen, així mateix, quatre conceptes: llibertat, independència, identitat i llunyania. En aquest sentit, la comissària de la mostra ha explicat que “atés el motiu de la mostra i els temps que corren, en paral·lel a la selecció de peces que vaig realitzar, em vaig prendre la llibertat de contactar amb tots ells i que em contaren algunes qüestions clau que em van vindre al cap a l’hora d’articular i presentar aquesta exposició. Així, vaig fer un joc senzill però incòmode: vaig preguntar cada u per les seues sensacions davant dels conceptes de llibertat, independència, identitat i llunyania, perquè me’ls descrigueren, breument, subjectivament i amb tota la llibertat”.

La intenció del joc és de doble vessant: donar veu als artistes, dinamitzar una mostra que vaja més enllà de la col·lecció privada estàtica i convidar, d’altra banda, el públic a llegir i reflexionar sobre termes que, com a mínim, ens haurien d’inquietar en l’actualitat.

“El que es trobaran a continuació és, precisament, això”, ha comentat Inés Ruiz Artola, “obres i respostes dels seus autors disseminades per la sala, en un joc que no és de confrontació directa amb les peces sinó, més aviat, amb nosaltres mateixos. I així, esperem, que Polònia ja no quede tan llunyana quan n’isquen i que sorgisquen les oportunitats de diàleg, base de tot el nostre quefer en llibertat”.

Jornada internacional “L’art mou molt a pensar”

A propòsit de l’exposició, l’Institut Polonés de Cultura de Madrid, l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València-Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani Romà de la Calle i el Centre del Carme han organitzat la jornada internacional ‘L’art mou molt a pensar’, diàlegs de prop i de lluny des de la llibertat, la identitat i la independència.

En la jornada, que se celebra aquest divendres, 30 de novembre, de 10 a 20 hores en el centre d’art, es pretén donar resposta a diverses preguntes: on ubicar la creativitat de Polònia després de 100 anys de la seua independència com a Estat?, quina és la proximitat de les seues problemàtiques polítiques a Espanya? i com aproximar-se a les nocions de llibertat i identitat en què es juguen els canvis democràtics europeus?

Les jornades comptaran amb la participació de Josep Maria Terricabras, catedràtic emèrit de Filosofia de la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; Inés Ruiz Artola, comissària de l’exposició, doctora en Història de l’Art i musicòloga, actualment professora d’Història de l’Art a la Universitat de Varsòvia; Piotr Zagórski, investigador en Ciència Política del Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid; i Amparo Zacarés, professora de l’àrea d’Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I de Castelló i doctora en Filosofia per la Universitat de València.

