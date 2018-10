‘El cianuro, ¿solo o con leche?’, nova proposta teatral del Grup Candilejas d’Almussafes

Connect on Linked in

L’obra, dirigida per Fernando Tébar i protagonitzada per 11 actors i actrius, es representarà el dimarts 23 d’octubre a les 18 hores en el centre Cultural

La companyia, pertanyent a l’Escola Municipal de Teatre, participa activament des de la seua creació en la Setmana Homenatge als Majors

El grup Candilejas – EMT Almussafes representarà dimarts que ve 23 d’octubre a les 18 hores en el Centre Cultural de la localitat la comèdia teatral ‘El cianuro, solo o con leche?’. L’activitat s’emmarca dins de la programació organitzada per l’Ajuntament del municipi per a celebrar el seu XL Homenatge als Majors. Un total d’11 actors i actrius participen en aquest muntatge que el públic podrà gaudir gratuïtament. Des de la seua posada en marxa en el curs 2005-2006, el Grup Candilejas, que forma part de l’Escola Municipal de Teatre d’Almussafes, ha actuat en nombroses ocasions amb èxit, oferint obres com ‘Tres forasters de Madrid’, amb la qual van debutar, ‘Las chicas Lumpini’, ‘Ni a la de tres!’ o ‘El Malentendido’.

Cada dimarts i dijous de 16 a 17.30 hores, la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes acull les classes del taller de teatre de majors, en el qual prop d’una vintena d’homes i dones d’aquest col·lectiu ciutadà aprenen interpretació a través de diferents exercicis pràctics amb l’ajuda del seu actual director, Fernando Tébar.

La seua pròxima inclusió en l’àmbit de les arts escèniques es durà a terme el pròxim dimarts 23 d’octubre a les 18 hores en el Centre Cultural dins dels actes organitzats per l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes per a commemorar la seua tradicional setmana d’Homenatge als Majors.

Un total d’11 actors i actrius del grup, alguns d’ells presents des del seu naixement, donaran vida als personatges de l’obra ‘El cianuro, ¿solo o con Leche?’, una comèdia ambientada a Badajoz que explica la història d’una casa en la qual està a punt de cometre’s un assassinat.

La representació, l’entrada de la qual és lliure i gratuïta fins a completar l’aforament, està protagonitzada per Tica Nadal, Paco Gómez, Mari Navarro, María José Gil, Miguel Iborra, Loren Morales, Salvador Anrubia, María José Ramón, Xelo Ponce, Eloína Molina i Juan Pérez.

L’Escola Municipal de Teatre de l’Ajuntament de la localitat, que també organitza altres tres cursos d’aquesta disciplina artística per a xiquets, joves i adults, un d’ells impartit en anglès, ha aconseguit que el Grup Candilejas – EMT Almussafes, nom que utilitzen per a anunciar les seues representacions, es consolide dins del panorama cultural almussafeny.

De fet, la companyia actua durant l’any en diverses ocasions, col·laborant activament tant en la Setmana Homenatge als Majors com en el programa d’actes de les Festes Patronals de la localitat. Així mateix, també ofereix a la ciutadania el seu característic humor fora d’aquestes dues iniciatives.

Trajectòria sobre els escenaris

El Grup Candilejas – EMT Almussafes va sorgir en el curs 2005-2006 i el seu debut en el món de l’escena es va realitzar en la Setmana de la Tercera Edat de 2006 amb l’obra d’Eduardo Escalante ‘Tres forasters de Madrid’, una comèdia bilingüe que van escenificar vuit actors i actrius amateurs, alguns d’ells encara en actiu. Des de llavors han estrenat nombroses obres, primer sota la direcció de Josep Manuel Gil, posteriorment de Mari Carmen Sáez i actualment de Fernando Tébar.

També han interpretat ‘Retablo jovial’, tres obres breus d’Alejandro Casona inspirades en El Quixot de la Manxa i en tradicions populars (2008), ‘La zapatera prodigiosa’, de Federico García Lorca (2007), ‘Las chicas Lampini’, escrita i adaptada per l’escriptora almussafenya Mari Carmen Sáez, ‘¡Ni a la de tres!’ (2014) o ‘El malentenido’ (2016).

“Aquests actors i actrius són molt valents perquè portar avant una obra de teatre és molt complicat. Requereix temps, esforç i sacsejar-se la vergonya per a fer gaudir al públic”, assegura la regidora de Majors, Paqui Oliver. “El treball realitzat pel Grup Candilejas em sembla encomiable. És un bon exemple que arribar a la tercera edat no ha de suposar en cap cas deixar d’apassionar-se per les coses. Just al contrari. Amb el pas dels anys la companyia ha anat evolucionant fins a aconseguir la seua consagració, per la qual cosa felicite als seus components pel tremend mèrit que suposa aquesta iniciativa i als seus directors pel seu lliurament”, ressalta l’edil.