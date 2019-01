El Circuit RunCáncer 2019 de l’AECC recalarà a Almussafes el 19 de maig

Connect on Linked in

El projecte, que enguany passarà per 80 localitats, s’ha presentat hui dimarts 15 de gener en el Palau de Congressos de València

A l’acte han acudit l’alcalde de la localitat, Toni González, la presidenta local de l’AECC, Adela Lladosa, i la vicepresidenta, María José Girona

Hui, dimarts 15 de gener, s’ha presentat a València la cinquena edició del Circuit RunCáncer, amb el qual l’AECC recapta diners per a finançar projectes d’investigació d’aquesta malaltia. Almussafes serà una de les 80 cites previstes per a aquest 2019, atés que acollirà la prova programada per al diumenge 19 de maig. A l’acte, en el qual s’ha aprofitat per a anunciar totes les dates i entregar les beques a joves investigadors concedides gràcies a la recaptació de l’any passat, han assistit l’alcalde d’Almussafes, Toni González, la presidenta de l’AECC de la població, Adela Lladosa, i la seua vicepresidenta, María José Girona. En 2018 el circuit va aconseguir una recaptació de 309.135 euros, xifra que esperen superar aquest 2019.

El compromís d’Almussafes amb la solidaritat roman intacte amb l’arribada del 2019. Si dissabte passat 12 de gener es va estrenar en el Centre Cultural del municipi el documental sobre el Repte Solidari 2018 coproduït per l’Ajuntament de la localitat, hui dimarts 15, continuen els actes relacionats amb la lluita contra el càncer. Concretament, el Palau de Congressos de València ha acollit la presentació oficial del V Circuit RunCáncer-AECC València, iniciativa en la qual Almussafes tornarà a bolcar-se.

L’alcalde, Toni González, la presidenta d’AECC Almussafes, Adela Lladosa, i la vicepresidenta de l’associació, María José Girona, han representat al municipi en aquesta trobada en la qual els responsables del mateix han donat algunes de les xifres més significatives d’aquesta nova edició del projecte. Aquest 2019, el Circuit RunCàncer passarà per 80 localitats valencianes, on es duran a terme 80 marxes i 18 carreres. L’objectiu fixat per l’entitat benèfica és superar els 315.000 euros de recaptació i els 75.000 participants.

Almussafes posarà el seu granet d’arena en aquest gran repte en favor de la investigació del càncer el pròxim diumenge 19 de maig, jornada en la qual organitzarà una nova prova. De nou, tal com asseguren Lladosa i Girona, “convertirem el parc Central en una gran festa a la qual està tothom convidat perquè la lluita contra aquesta malaltia ens incumbeix a tots i totes i si a més ho fem a través de l’esport, molt millor”. “Hem d’unir-nos perquè junts som capaços d’arribar més lluny i aqueixa ha de ser la nostra meta”, assenyalen il·lusionades.

Durant la trobada, que ha arrancat a les 11 hores i ha comptat amb la presència del president d’AECC València, Tomás Trénor, i la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, s’han entregat les beques d’investigació als cinc joves seleccionats gràcies a la recaptació del circuit de 2018, que va ascendir a 309.135 euros.

A més, s’han anunciat les localitats protagonistes d’aquesta nova edició, “en la qual Almussafes, com a població solidària, no podia faltar”, destaca el primer edil. “L’esforç que realitza la població quan s’organitzen aquestes iniciatives és encomiable i el consistori estarà sempre present per a col·laborar en el que siga necessari”, assegura.