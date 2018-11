El Club de Futbol Almussafes suma dos equips femenins a la seua escola

Connect on Linked in

L’entitat esportiva lluitarà per a alçar-se amb el títol de les diferents categories amb un total de 17 formacions

La presentació oficial de la temporada 2017-2018 es va celebrar diumenge passat, 25 de novembre

Prop de 500 familiars dels jugadors i també del cos tècnic van seguir l’acte des de les grades del recinte esportiu

Més de 500 familiars dels jugadors y de les jugadores i també del cos tècnic van seguir des de les grades del recinte esportiu l’acte de presentació de la nova temporada del Club de Futbol Almussafes, celebrat diumenge passat, 25 de novembre. L’entitat esportiva afronta amb grans expectatives l’inici oficial del nou curs per als més de 230 futbolistes que integren els 17 potents equips “blavets” de l’escola municipal, entre ells les dos apostes femenines en les categories amateur i sub-16, que ja lluiten per la victòria en el terreny de joc. L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, van participar en la cerimònia d’obertura de la temporada, que va dirigir el president del club, David Domingo.

El camp de futbol municipal va acollir, diumenge passat 25 de novembre, la presentació al públic dels equips de l’escola base que este 2018-2019 estan competint en les lligues de les distintes categories. Mig miler de persones es van convertir en l’entregada afició de la jornada per a seguir en viu i en directe l’arrancada de la nova temporada del Club de Futbol Almussafes, una cerimònia esportiva d’obertura que va reunir tota la Junta Directiva de l’entitat, així com al president de l’executiu, Toni González, i a l’edil d’Esports, Pau Bosch.

A més de felicitar a l’Almussafes CF i de destacar el gran treball que està duent a terme, durant la seua intervenció l’alcalde va anunciar “una gran notícia per a l’esport de la nostra localitat, atés que a principis d’any adjudicarem l’obra de construcció del nou Camp de Futbol de gespa artificial que s’ubicarà junt amb l’actual, a més de renovar la gespa artificial de l’actual terreny de joc. Ambdós actuacions suposaran una gran millora per a l’esport i els i les esportistes d’Almussafes”.

Per la seua banda, David Domingo va apel·lar a la unió de totes les persones que integren el club com un gran front que assegure la victòria en les diferents trobades futbolístiques. Destacable esta temporada és la incorporació a l’Escola de dos equips femenins que competixen en la lliga infantil-cadet: l’amateur i el sub-16. Així mateix, el seu conjunt Prebenjamí ‘A’ és un dels equips més prometedors de l’escola base, principalment per la gran arrancada de temporada en el Grup 2 del Campionat Prebenjamí de la Ribera. Excel·lent notícia també que després de huit jornades i enquadrat en el Grupo 1 de la Ribera en Segona Regional, el Almussafes CF Infantil ‘A’ siga l’únic conjunt que seguix invicte i encara no coneix la derrota. Cinc victòries i tres empats componen el balanç d’esta jove esquadra almussafenya.

Tots estos quadres, junt amb la resta dels equips “blavets” amb què compta el club esta temporada, integrats per més de 230 futbolistes amb edats compreses entre els 3 anys del Querubí i els més de 30 anys de l’Amateur van desfilar durant l’acte. Com cada any, van posar per a les fotografies oficials amb els seus respectius equipatges i acompanyats per les 34 professionals que conformen el cos tècnic, l’equip sanitari i les corresponents delegacions.