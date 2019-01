El Club de Lectura de l’Ajuntament d’Almussafes analitza aquest dijous la novel·la ‘El edificio Yacobián’

Print This Post

La trobada es durà a terme a les 20 hores a la Biblioteca Pública Municipal i està oberta a tota la ciutadania

‘La casa de las miniaturas’, de Jessie Burton, serà l’obra literària que s’analitzarà en la sessió del 28 de febrer

El pròxim dijous 31 de gener, el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes celebrarà una nova sessió de la iniciativa. En aquesta ocasió, les persones participants comentaran la novel·la ‘El edificio Yacobián’, d’Ala Al Aswany. Es tracta d’un dels llibres més venuts durant els últims anys en el món àrab, la qual cosa va donar lloc a una versió cinematogràfica d’aquest.

La història planteja els tabús i contradiccions de la societat egípcia, entre els quals es troben l’adulteri, l’avortament, l’homosexualitat, les drogues, la corrupció o el terrorisme. L’autor incorpora tots aquests temes de manera natural en la vida dels habitants d’aquest immoble situat en la capital del país, el Caire.

La trobada literària es durà a terme a les 20 hores en l’edifici de la biblioteca, que es troba al carrer Llauradors, just enfront del Centre Cultural. Les persones interessades a unir-se al club han d’acudir directament a la reunió o passar-se abans per la infraestructura i inscriure’s per a començar a llegir l’obra que s’analitzarà en la següent sessió. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes ja ha anunciat que en la trobada de febrer, que es desenvoluparà el dia 28, se centraran en ‘La casa de las miniaturas’, de Jessie Burton.