El Club de Producte de la Ribera – Un riu d’experiències es presenta a Sueca

Este dilluns, 12 de novembre, s’ha presentat a Sueca el “Club del producte La Ribera – Un riu d’experiències” del Consorci de la Ribera. La iniciativa naix per potenciar els atractius dels municipis de la comarca com a destins receptors i, per això, l’objectiu principal és dotar d’homogeneïtat i d’un estàndard de qualitat les empreses turístiques partícips que s’adherisquen al club. La jornada ha comptat també amb el suport de l’Ajuntament de Sueca a través de les regidories de Turisme i Comerç.

La jornada s’emmarca en els plans de comarcalització, un programa cofinançat per la Diputació de València, l’Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana i les mancomunitats. La diputada provincial de Turisme i regidora a l’Ajuntament de Sueca, Pilar Moncho, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda a tots els assistents. “Es tracta de poder oferir de tot, en tots els llocs. La idea és crear un paquet, un lloc on es puguen localitzar tots els recursos i serveis que oferim i es mostre l’oferta complementària de la qual disposem” ha assegurat i ha continuat “la Ribera en conjunt té un potencial turístic enorme per explotar, però cal que ens organitzem. Teniu el suport de les administracions valencianes per fer-ho possible”.

Alberto Galloso, director del projecte, i Carolina Satorrres, de l’equip encarregat de coordinar el Club del Producte de la Ribera, expliquen que el programa s’emmarca en el pla de dinamització i governança turística del Consorci. Al club podran adherir-se totes aquelles empreses del sector (allotjaments, restaurants, comerços, empreses d’activitats i turisme actiu, productors artesans, espais visitables, etc.) que complisquen amb determinats requisits. Segons apunten “l’objectiu és crear sinergies entre les empreses perquè puguen estructurar millor el seu producte i oferir experiències completes”. A més a més, s’atorgarà un segell distintiu que donarà un estàndard de qualitat a les empreses que passen a formar part del club, i això servirà alhora per fer una discriminació positiva de les empreses, atorgant un valor afegit a aquelles que estiguen realment implicades en la promoció turística de la ciutat i la comarca.