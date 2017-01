El Club de Tir amb Arc Almussafes celebra la primera sessió d’entrenament psicològic de l’any

El taller, pensat per als arquers que competixen a nivell nacional, es va dur a terme en les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal

La jornada de psicologia esportiva va estar dirigida per Antonio Ruz, formador en ‘coaching’ esportiu i gestió emocional

El Club de Tir amb Arc Almussafes aposta fermament per la preparació dels seus joves esportistes. Per este motiu, l’entitat continua desenvolupant el PEI (Pla d’Entrenament Integral), dissenyat per a formar eixos arquers i arqueres que participaran en les futures trobades nacionals, les quals començaran el pròxim mes de febrer amb el campionat d’Espanya de sala a Pamplona. Dissabte passat, dia 7, l’entitat va celebrar la seua primera jornada de psicologia esportiva de l’any, que de nou va comptar amb la presència d’Antonio Ruz, expert en ‘coaching’ esportiu i gestió emocional com a ponent.

La sala de reunions i la seu de tir amb arc del pavelló esportiu de la localitat van acollir les diverses parts en què va estar dividit el taller. Esta iniciativa, promoguda per l’entitat esportiva d’Almussafes, forma part d’un nou programa d’entrenament psicològic i formació integral que el club està desenrotllant amb els membres seleccionats per a participar en campionats nacionals. Un total de cinc joves arquers destacats, Ferran, María, Bea, Yolanda i Emi, van assistir a la seua primera sessió amb el formador i ‘coach’ esportiu Antonio Ruz.

El ‘coaching’ és una disciplina procedent dels Estats Units que té com a finalitat reforçar les qualitats dels esportistes i millorar el seu rendiment i autocontrol. Esta especialitat és aplicable a totes les disciplines i constituïx un element clau a l’hora de traure el màxim partit als diferents tipus d’entraments.

