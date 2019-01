El comitè d’Agermanament de Godella presenta els seus projectes per a 2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El comitè d’Agermanament de Godella es va reunir recentment per fer balanç de les activitats celebrades durant 2018 i presentar els nous projectes previstos per a 2019, que començaren ja a mitjans de gener amb la visita als pobles agermanats de Noisy le Roi i Bailly per participar a les Voeux de Maires.

Les properes cites tindran lloc en març. Entre el 20 i el 27, l’alumnat de Gençana farà un viatge a França, i el dia 24 es celebrarà la mitja marató en la Fôret. En abril, entre el 18 i el 25 tindrà lloc un torneig nacional de bàsquet per a totes les edats i totes les categories.

Ja en maig, del 6 al 13 rebrem la visita de l’alumnat de la Quintinie, i el dia 25 celebrarem la carrera 10k a Godella. Entre el 19 i el 25 d’agost rebrem una altra visita, en esta ocasió de la delegació francesa dels pobles agermanats, que passaran uns dies al nostre municipi.

El dia 7 de setembre tindrà lloc la journée des Associations, i del 28 de setembre al 5 d’octubre, la Radonée de Chateux de la Loire, amb una possible visita de l’alumnat i el professorat del Koynos, encara per concretar. També està previst realitzar activitats esportives de bàsquet, tenis, pàdel i bàdminton.

En octubre, de l’11 al 13, l’orquestra del Sagrat Cor anirà a França. I, per últim, tindrem les tradicionals Marchés de Noël: en Bailly del 30 de novembre a l’1 de desembre, i en Noisy le Roi els dies 7 i 8 de desembre.

El regidor d’Agermanament, Paco Aràndiga, va explicar que, a més d’estes activitats previstes, «des del comitè estem oberts a que totes aquelles persones que vulguen proposar iniciatives ho facen i s’involucren en el dia a dia d’esta regidoria, per beneficiar-se i gaudir dels avantatges de tindre estos pobles agermanats».

Memòria de 2018

En la reunió del comitè d’Agermanament també es va fer repàs als actes organitzats durant l’any 2018. Dels projectes previstos, alguns no es van poder dur a terme, com ara l’intercanvi de les xiques de bàsquet o l’obra de teatre de la companyia Los Claveles Rojos, però altres foren tot un èxit, com l’intercanvi de l’alumnat de Gençana i la Quintinie, que es repetirà enguany. També van tindre una gran participació la Radonée i les Marchés de Noël, cites tradicionals en l’època nadalenca.

D’altra banda, des del comitè anuncien que s’han realitzat diverses reunions amb la regidoria homònima de Burjassot per tal de preparar noves activitats amb Lanuvio, ciutat italiana recentment agermanada amb Godella i Burjassot. A través del web municipal de l’Ajuntament de Godella i del Facebook del comitè d’Agermanament podeu seguir totes les novetats.