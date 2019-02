El PP d’Alzira exigeix responsabilitats després de les denúncies d’irregularitats pel comité d’empresa

Connect on Linked in

Els treballadors es queixen del mal ambient i de contractacions sense la qualificació requerida

El comité d’empresa de l’Ajuntament, ha fet pública una denúncia contra Fernando Pascual, regidor de Serveis públics i gestió urbanística per presumptes irregularitats en la contractació de serveis externs així com de personal sense la qualificació requerida.

Des de fa uns mesos és palpable el malestar entre molts treballadors fins i tot els canvis de departament, ara és quan s’ha tractat en una junta de comité i pensem que és un tema molt seriós. Els treballadors han de treballar des d’un ambient seriós i transparent, ells no pertanyen al joc polític i no se’ls pot exigir coses fora del seu àmbit estrictament professional.

Des del Partit Popular, esperem que es resolga aquest conflicte de la millor manera possible i no obstant això, ens reunirem amb els representants dels treballadors per a poder conéixer el que de debò està ocorrent, esperem que el Sr. Pascual tinga una resposta convincent a tot això perquè fa molts anys que els treballadors han pogut demanar, que tenen el seu dret, alguna reivindicació moltes vegades justa fins i tot d’un col·lectiu especifique però, aqueix descontentament general que s’està creant últimament no podem admetre’l.

El Partit Popular, sol·licitarà que s’esclarisca tota aquesta situació que ha sigut denunciada pel comité d’empresa i la Junta de contractació, així com demanarem responsabilitats si és cert que algú ha actuat de manera incorrecta. Segons declaracions a un mitjà de comunicació, l’edil responsable parla com si fóra un assumpte sense importància i una cosa molt comuna, des del PP creiem que és un tema molt preocupant i que no és tan comú com per a no esbrinar que està passant i depurar responsabilitats tant polítiques com administratives si n’hi haguera.