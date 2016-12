El compositor d’Almussafes, Gerson Padilla, estrena obra en el XXVIII Trobada de Compositors Simfònics Valencians

La peça musical per a Cor Mixt va ser un encàrrec de CulturArts i es va presentar el passat dia 3 de desembre

El músic i compositor també va estrenar una altra de les seues obres, el passat dia 13 de desembre, en el Palau de la Música de València

Almussafes, a 29 de desembre del 2016. La trajectòria professional del músic i compositor d’Almussafes, Gerson Padilla, és imparable i prova d’això les diferents peces musicals de l’autor que estan sent presentades públicament durant este mes de desembre en diferents escenaris de renom valencians. Algunes de les seues composicions acaben de ser interpretades en la vint-i-huitena edició de la Trobada de Compositors Simfònics Valencians i també en el Palau de la Música de València.

El passat 4 d’octubre en la seu de la SGAE de València, va tindre lloc la presentació del XXVIII Trobada de Compositors Simfònics Valencians. Amb Salvador Chuliá com a president, COSICOVA (Associació de Compositors Valencians) prepara anualment un cicle de concerts en què els socis tenen l’oportunitat de veure nàixer les seues obres interpretades per músics i conjunts instrumentals de gran qualitat i professionalitat.

El cicle de concerts es va inaugurar el passat 18 d’octubre en el Palau de la Música de València, amb la celebració d’un concert de Quartet de Cordes i es clausurarà el pròxim 17 de gener amb un recital a càrrec de la Banda Municipal de Castelló, incloent així mateix durant eixe període altres quatre concerts a càrrec de diferents formacions instrumentals.

El compositor d’Almussafes, Gerson Padilla, va rebre un encàrrec per part de CulturArts i per mediació de COSICOVA per a la realització d’una obra per a Cor Mixt amb motiu del XXVIII Trobada de Compositors Simfònics Valencians. La composició, de temàtica religiosa, que porta per títol “Psalmi 50” i el text de la qual està basat en la versió del Salm 50 de la Bíblia Vulgata Llatina, va ser estrenada el passat dia 3 de desembre en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València per la formació coral Consortium Vocale Valentiae i amb Luis Garrido com a director. Segons constata Padilla, “el concert va ser tot un èxit, ja que es van interpretar altres obres, entre elles sis estrenes absolutes”.

Precisament i amb motiu de la mateixa Trobada de Compositors es van interpretar dos peces musicals més de Gerson Padilla, una d’elles titulada “Febrero 2009″ i escrita per a Quintet de Vent Metall i l’altra, “Un nocturno per a Cynthia”, composta per a Piano. Esta última es va estrenar en el Palau de la Música de València, el passat dia 13 de desembre, en un concert en què la jove promesa pianística Marié Bugadera Piñero va interpretar obres de gran nivell únicament de compositors valencians. Els compositors de les obres del repertori pianístic van ser Juan Pons, Eugenio Peris, Antonio Fornet, Vicente Fco. Chuliá, Gerson Padilla i Salvador Chuliá i tots ells van estar presents el dia del concert.