El Concurs internacional de paella de Sueca reforça lligams amb el Japó

Este dimarts, 4 de desembre, una delegació del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha participat a la recepció que es va celebrar a la Residència del Cònsol General del Japó a Barcelona, Naohito Watanabe, a la qual van assistir al voltant de 400 persones. El regidor responsable del certamen, Vicent Baldoví, i el coordinador gastronòmic del Concurs, Jesús Melero, van estar convidats a l’acte, entre diferents personalitats del món de la gastronomia i la cultura.

Des de fa ja molts anys, l’Ajuntament de Sueca i el Concurs guarda una relació molt estreta amb el país nipó, ja que cada any hi participa una representació japonesa i la cònsol adjunta participa com a jurat cada setembre en el certamen de paelles més internacional.

Entre les personalitats convidades es trobava també la dona amb més estreles Michelin, Carme Ruscalleda. 8 estrelles Michelin l’avalen com la millor xef del món i com a una de les cuineres més innovadores per als que estimen la gastronomia. El regidor Vicent Baldoví i el coordinador Jesús Melero s’han dirigit a la xef per convidar-la a la pròxima edició del Concurs, del qual era coneixedora per la informació que li havia donat la també cuinera i amiga Maria José San Román, xef del Restaurant Monastrell amb una estrela Michelin que enguany es va endur el segon premi en la 58a edició del Concurs de Sueca.

La delegació suecana, que ha viatjat a Barcelona, va agraïr al consulat japonés el detall de la invitació i el “desplegament d’hospitalitat nipona en la seua estada a Barcelona” ha remarcat Baldoví.