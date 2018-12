Connect on Linked in

El Consell consensua amb el sector citrícola un pla d’actuació per a millorar la seua situació i, entre altres mesures, reforçarà l’oficina de la Generalitat Valenciana a Brussel·les, segons ha assenyalat el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, en la reunió mantinguda amb AVA, La Unió, Asaja-Alacant, Fepac-Asaja, el Comité de Gestió de Cítrics i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, a la qual també ha assistit el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes.

En la reunió, que tenia per objecte fer un seguiment de la campanya citrícola 2018-2019, s’han posat en relleu els compromisos del Govern valencià per a superar les circumstàncies que han generat inestabilitat en les últimes setmanes i que fan que la seua evolució no siga favorable als interessos dels productors.

El secretari autonòmic ha recordat que les pèrdues generades per les pluges intenses de les últimes setmanes es xifren en 62 milions de’euros, compensades en part pel sistema d’assegurances agràries al qual la Conselleria destina anualment al voltant de 25 milions per al foment de l’assegurança agrària.

De acorde amb el sector citrícola, s’ha decidit la constitució d’una taula de treball que planifique la producció dels pròxims cinc anys, de manera que a mitjà termini s’afavorisca l’estabilitat del mercat, la quantitat i la qualitat de la producció, així com consolidar els mercats de destinació i les reformes que s’han de realitzar en les estructures agràries per a augmentar la rendibilitat de les explotacions.

A més, ha donat a conéixer que amb caràcter immediat es facilitarà als productors citrícoles que hagen tingut pèrdues d’ingressos l’accés a crèdits bonificats, amb l’objectiu d’accedir al finançament necessari per a escometre les inversions que requereixen les seues explotacions.

En paral·lel, la Conselleria proposarà al Govern d’Espanya la reducció dels mòduls de l’IRPF dels agricultors que han patit pèrdues en les seues collites a causa de fenòmens meteorològics.

Així mateix, s’iniciarà una anàlisi de reestructuració varietal en l’àmbit de la investigació de manera coordinada amb el sector i posar-lo a la disposició de la mesa tècnica per a definir les opcions varietals futures.

Demandes al Govern d’Espanya

D’igual manera, el secretari autonòmic ha indicat que la Genaralitat instarà al Govern espanyol per a que exigisca a la Unió Europea que els cítrics valencians que són transportats per carretera no sigan parats a la frontera francesa, i ha lamentat la manca d’un corredor ferroviari de mercaderies mediterrani que funcione com a alternativa.

La consellera d’Agricultura aprofitarà també el Consell Consultiu de Política Agrícola i Pesquera de la setmana vinent per a sol·licitar al Ministeri que trasllade a Brusseles la necessitat de revisar els acords comercials de la Unió Europea amb tercers països perquè s’incorpore la reciprocitat en l’àmbit de la sanitat vegetal.

Per a les pròximes campanyes, fins que es tinga planificada la producció, s’estudiarà un mecanisme que facilite la renda dels agricultors en cas de retirada d’una part de la seua producció en moments de crisis i en el marc de la nova PAC.

Durant la reunió, els assistents han coincidit a regular la producció per varietats en les campanyes abundants, amb la finalitat que el productor no quede en una situació d’inferioritat enfront del sector de la distribució.

També han expressat la necessitat d’augmentar l’actuació i la transparència al llarg de la cadena alimentària, i s’instarà a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) al fet que reforce els controls i inspeccions i que done transparència als resultats.