El Consell de la Infància i Adolescència d’Almussafes inaugura la tirolina del parc Central

Ahir dijous, 14 de febrer, l’Ajuntament d’Almussafes va procedir a l’obertura de la nova zona de jocs d’esta zona verda de la localitat

El Consell de la Infància i l’Adolescència ha sigut el promotor del nou espai per a jocs infantils, circuit d’estimulació primerenca i tirolina del parc Central, una intervenció inclosa en el projecte de reforma i modernització d’esta zona verda. Precisament ahir dijous, 14 de febrer, els xiquets i xiquetes que integren este òrgan de participació ciutadana van aprofitar la reunió quinzenal per a llançar-se per primera vegada per la tirolina, minuts abans de procedir a la seua obertura al públic. El regidor delegat de la Infància, Pau Bosch, i l’alcalde, Toni González van visitar, junt amb el grup integrant del consell, esta nova àrea d’oci infantil i juvenil.

La Regidoria de medi ambient de l’Ajuntament d’Almussafes ha inaugurat l’any 2019 amb l’inici d’un nou projecte urbanístic destinat a modernitzar i restaurar els elements que conformen el parc Central de la localitat, un dels espais públics més utilitzats pel veïnat. La intervenció, amb un pressupost de 58.509 euros i sufragada amb fons propis, es troba en la seua recta final, ja que de la totalitat de les actuacions a executar, tan sols resta la instal·lació de les noves lluminàries.

El projecte d’obra, dissenyat basant-se en conceptes com la sostenibilitat, la diversió, la seguretat i la socialització, arreplega peticions ciutadanes, principalment les trasllades per part del Consell de la Infància i Adolescència per a la creació d’un nou espai per a l’oci i la diversió dels més xicotets que es va obrir al públic durant la jornada d’ahir dijous, 14 de febrer.

Per eixe motiu, van ser els propis xiquets i xiquetes de l’òrgan de participació ciutadana els que van inaugurar la tirolina de 15 metres longitud, un dels elements que ja formen part del nou espai recreatiu a l’aire lliure.

La zona de jocs també disposa d’un parc infantil d’estimulació primerenca que consistix en un circuit per a bebés compost per distints elements per al foment i desenrotllament d’habilitats psicomotrius bàsiques i de destreses fonamentals per a les etapes posteriors.

El circuit ho formen un túnel de gatege i una rampa i escales que afavorixen una major convergència visual i patró creuat per a lectura i escriptura i milloren l’equilibri i la força muscular de les cames. Este racó es complementa amb un joc de textures i formes, element amb què es treballa l’estimulació sensorial i es desenrotlla el coneixement d’elements bàsics, un altre de llum i color i una barra d’equilibri.

En l’actualitat, el parc Central també compta amb un joc d’aigua i arena que permet interactuar amb els diversos materials i del que ja poden disfrutar els menors d’entre 2 i 12 anys. Consistix en una font central amb polsat que aboca aigua sobre un canal balancí distribuint la mateixa cap a les dos taules quadrades laterals.