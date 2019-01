El Consell destina 600.000 euros en polítiques inclusives i d’igualtat a Alfafar per a “no donar ni un pas arrere” en la lluita contra la desigualtat i la violència masclista

Connect on Linked in

La directora del Institut de la Dóna, Maria Such, reivindica la importància de “continuar avançant en la igualtat entre homes i dones enfront dels qui volen tornar al passat”

Such, la diputada Rosa Peris i la candidata a l’Alcaldia d’Alfafar, Noelia García, fan balanç dels Pressupostos de la Generalitat i dels tres anys i mig del Consell de Ximo Puig

La directora del Institut de la Dóna, Maria Such, ha destacat aquest dilluns que els Pressupostos de la Generalitat de 2019 destinen 600.000 euros en polítiques inclusives i d’igualtat a Alfafar “perquè no donem ni un pas arrere en la lluita contra la desigualtat i la violència masclista”. Such ha fet balanç al costat de la diputada en Les Corts i secretària d’Igualtat, Rosa Peris, i la candidata a l’Alcaldia del PSPV-PSOE, Noelia García, dels comptes aprovats pel parlament valencià i dels tres anys i mig del Consell de Ximo Puig en un acte en la localitat de la Horta Sud.

“Enfront dels qui volen tornar al passat estarem els i les socialistes”, ha indicat Such qui ha demanat “continuar avançant en la igualtat entre homes i dones”. La directora del Institut de la Dóna ha recordat algunes mesures que han posat en marxa en aquests tres anys i mig des del Consell per a lluitar contra la violència masclista com l’aprovació del Pacte Valencià contra la Violència Masclista que ha comptat amb un ampli consens entre partits i organitzacions socials.

La dirigent socialista ha destacat que la inversió territorializada del Consell a la comarca de l’Horta Sud serà de 10,2 milions d’euros en 2019 i 9 milions en polítiques socials, la qual cosa suposa que cada dia es destinen quasi 28.000 euros a la comarca a polítiques de sanitat, educació, igualtat, ocupació, habitatge i polítiques inclusives.

La diputada en Les Corts Rosa Peris ha indicat que l’atur ha disminuït en 685 persones a Alfafar entre juny de 2015 i novembre de 2018, la qual cosa suposa un descens de la desocupació en un 25,28%. “L’escenari d’estabilitat i diàleg social generat pel Consell de Ximo Puig estan portant molt bons resultats”, ha assenyalat.

Així mateix, la candidata dels socialistes valencians a l’Alcaldia d’Alfafar, Noelia García, ha posat en valor que els Pressupostos de la Generalitat de 2019 destinen 168.000 euros per al Conveni de Finançament per a l’Educació de Persones Adultes a Alfafar. “Volem una educació per a totes les persones perquè és la millor eina per a lluitar contra la pobresa i la desigualtat”, ha conclòs.