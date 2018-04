Connect on Linked in

El Consell i la UV impulsen un programa d’intervenció amb maltractadors per prevenir la reincidència

A més aprova un conveni per al funcionament de la Càtedra d’Economia Feminista.

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre vicepresidència i conselleria d’igualtat i la universitat de valència per a la realització de programes d’intervenció amb homes que han exercit o que es troben en risc d’exercir la violència de gènere.

Per altra banda, també ha aprovat un conveni entre la Conselleria d’Economia Sostenible i la Universitat de València per al funcionament de la Càtedra d’Economia Feminista, que compta amb un pressupost de 30.000 euros per a aquest any.

Oltra ha destacat que correspon al Govern espanyol fer una proposta de finançament en el pròxim consell de Política Fiscal i Financera per millorar el finançament de la Comunitat Valenciana.