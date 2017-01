El Consell invertirà 2 milions per a acabar la piscina de Cullera

L’ajuntament assumix part del cost del modificat de la primera fase i transferirà esta mateixa setmana 211.000 euros a la Generalitat perquè s’inicie el desbloqueig de les obres

L’embroll de les obres de la piscina municipal de Cullera comença a desfer-se. L’alcalde de la localitat, Jordi Mayor, ha anunciat este matí que el Consell s’ha compromés a posar sobre la taula els dos milions d’euros necessaris per a dur a terme la segona fase del projecte i la urbanització de la parcel·la.

El primer milió ja figura en els pressupostos de la Generalitat per a enguany mentre que existix un compromís ferm per a aportar eixa mateixa quantia de cara a l’exercici 2018, ha avançat la màxima autoritat local flanquejada en una roda de premsa per la primera tinent d’alcalde i portaveu socialista, Sílvia Roca, i pel quint tinent d’alcalde i portaveu de Compromís, Hugo Font.

Per la seua banda, el consistori assumirà part del cost del modificat de la primera fase, encara inacabat, una vegada ha obtingut la garantia que la segona fase la pagarà íntegrament la Generalitat Valenciana.

Esta mateixa setmana Cullera transferirà 211.000 euros al govern autonòmic corresponents a part del modificat d’obra que es va haver de realitzar en canviar-se el projecte amb la finalitat que siga la Generalitat la que contracte les obres. «Hem comunicat que tenim disposició en tresoreria i anem a donar-los ja els diners», ha assenyalat Mayor. La resta del projecte modificat, que ascendix a 248.000 euros, serà pagat per la Generalitat.

Desbloqueig

Jordi Mayor sosté que després de mesos de negociacions a quatre bandes —Ajuntament, Conselleria d’Esports, Conselleria d’Hisenda i Presidència—, s’ha aconseguit desbloquejar un projecte paralitzat des de fa anys.

«De no haver sigut per l’esforç conjunt de l’ajuntament i el govern del president Ximo Puig, podria haver acabat amb l’enderrocament de la infraestructura per la seua inviabilitat o en un procés judicial», ja que segons ha denunciat les relacions entre l’anterior Generalitat i el municipi estaven «trencades» en este assumpte per la divergència sobre qui havia d’assumir el cost de finalització dels treballs.

De forma addicional, la localitat pagarà els més de 400.000 euros que, segons calcula el primer edil, costarà la liquidació final de l’obra. Amb tot, s’espera que les obres es reactiven en pocs mesos encara que Mayor no s’ha atrevit a donar terminis. Tampoc de finalització.

Estat de la maquinària

Altra de les preocupacions del govern municipal és l’estat en el qual es troba la maquinària ja instal·lada en la piscina. «L’instal·lador ens ha transmés que si no es posen ja en marxa, passarà el període de garantia i no es podrà fer càrrec de possibles deficiències», ha advertit l’alcalde, per la qual cosa l’interés del consistori és agilitzar la finalització de la primera fase.

Finalment, l’alcalde s’ha congratulat perquè la inversió de dos milions d’euros «és la més alta per part de la Generalitat que va a rebre Cullera en els últims anys».