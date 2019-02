El Consell manifesta la seua repulsa per l’assassinat masclista de Sheila

Connect on Linked in

El Consell ha manifestat la seua repulsa per l’assassinat masclista de Sheila a Planes guardant tres minuts de silenci a les portes de les principals institucions.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que tant la societat valenciana com les institucions públiques de la Comunitat aspiren a definir una estratègia comuna “perquè desaparega per sempre la violència masclista en totes les seues facetes” i, molt especialment, “aquella que acaba segant la vida d’una dona”.

Puig s’ha pronunciat així a Alacant després dels tres minuts de silenci guardats davant la seu del Consell en senyal de condemna per aquest cas de violència masclista. L’acte de repulsa, segons ha subratllat el cap del Consell, representa “la indignació, el dolor, la ràbia i la tristesa” davant l’assassinat “d’una dona jove que tenia gran part de la seua vida per desenvolupar”.

El cap del Consell ha manifestat, a més, que el problema més important d’Espanya hui és el terrorisme masclista, per la qual cosa ha afirmat que s’ha d’acabar amb ell “igual que es va véncer al terrorisme etarra”. “Mentre una dona puga morir assassinada per un home evidentment tenim un greu problema”, ha subratllat.

Per part seua, la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, que es troba a Milà en la Fira del Calçat, ha mostrat el seu rebuig per l’assassinat de “Sheila, de 29 anys, de la qual vull dir el seu nom perquè crec que hem d’honrar i estar al costat de les víctimes”.

Oltra ha insistit en la necessitat de “derrocar els murs invisibles d’aqueixes cases en les quals es produeix la violència de gènere”.

“Si qualsevol sap que a la casa del costat, que una companya de treball, una amiga, una cosina està en una situació de violència de gènere ha de denunciar”, ha afirmat Oltra, qui ha emfatitzat que “cal estar al costat de la víctima, enfrontant-se tots i totes a les agressions fins que tinguem una societat que no mat a les seues dones, perquè una societat que mata a les seues dones té una malaltia que hem de curar entre tots i totes”.

La vicepresidenta ha remarcat que “hem de tornar a eixir al carrer tota la societat unida, tots els governs units, tots els partits polítics units, les associacions, els homes i dones del nostre país, a rebutjar novament un assassinat masclista”.

Concentració davant les institucions

En rebuig per l’assassinat de Sheila, s’han realitzat concentracions davant el Palau de la Generalitat i diferents institucions de la Comunitat Valenciana, en les quals s’ha guardat tres minuts de silenci.

En aquestes concentracions han participat representants del Govern valencià, Les Corts, diputacions i altres institucions i entitats, a més de ciutadans i ciutadanes.

Al final de la concentració davant el Palau de la Generalitat, la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha llegit, en nom del Consell, un comunicat “en representació del conjunt de la societat valenciana” per a “expressar i mostrar públicament el seu total rebuig a aquest i a tots els assassinats de dones a causa de la violència de gènere i masclista”.

Els agressors “no teniu cabuda en la nostra societat. La violència masclista, les actituds masclistes, són incompatibles amb una societat democràtica com és la valenciana i estan en contra de la igualtat per la qual treballem cada dia”, ha insistit Cebrián.

“La violència de gènere i la seua conseqüència més grollera, els assassinats masclistes, són la pitjor expressió d’unes relacions basades en la possessió i la desigualtat”, ha remarcat Cebrián, qui ha interpel·lat a tots i totes a combatre “amb la força de tota una societat” el masclisme per a aconseguir “una societat igualitària on les dones siguen lliures”.

Unitat enfront del masclisme

Representants dels diferents partits polítics amb representació en Les Corts i que han acudit a la concentració han manifestat la seua condemna unànime contra la violència masclista i han apel·lat a la unitat de totes les forces polítiques.

La diputada del Grup Parlamentari Socialista Rosa María Peris ha mostrat “tot el nostre suport a la família i, especialment, al seu xicotet”. Ha demanat “a les dones que són víctimes de violència de gènere que acudisquen a les institucions, que denuncien, perquè cap de les dones assassinades enguany havia presentat denúncia” i ha reclamat als partits polítics “unitat en la lluita contra la violència de gènere. No hi ha una altra opció que defensar la vida i la llibertat de les dones”.

Per part seua, el síndic del Grup Parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha mostrat el seu rebuig per aquest nou assassinat de violència masclista, que, lamentablement, ha deixat “a una criatura sense mare”. Segons ha destacat, “cada assassinat masclista és un fracàs de la societat; és un fracàs de la política; és un fracàs del conjunt dels valencians i les valencianes i de la societat espanyola. No podem permetre ni concebre que hi haja cap pas cap endarrere en la lluita contra aquesta violència”.

Finalment, la diputada del Grup Parlamentari Podemos-Podem, Cristina Cabedo, ha insistit que “els poders públics hem de continuar responsabilitzant-nos d’assegurar una vida lliure de violències masclistes a qualsevol dona i als seus fills i a les seues filles”. Ha subratllat la importància del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, i ha advocat per “continuar barallant per aqueixa unanimitat enfront de qualsevol que vulga trencar aqueixa unanimitat que interpel·la al conjunt de la societat”.