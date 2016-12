El consistori d’Almussafes conclou les obres de restauració del paviment del pavelló poliesportiu

Els tractaments efectuats en la pista de biosuro tenen un cost de 37.000 euros, previst en les inversions sostenibles realitzades amb el superàvit del 2015

El projecte de remodelació de la pista, que inclou la instal·lació d’un graderia telescòpica amb 150 localitats addicionals, estarà completat el dijous

Almussafes, a 27 de desembre del 2016. L‘Ajuntament d’Almussafes acaba de concloure les obres de remodelació dels paviments ecològics de biosuro del pavelló poliesportiu municipal. Estos treballs de restauració i manteniment, que han de dur-se a terme cada deu anys, consistixen en l’escatat, afinat i envernissat antilliscant de la pista a fi de millorar la pràctica esportiva. El consistori municipal ha destinat un total de 67.000 euros procedents del superàvit del 2015 al projecte de remodelació del pavelló, el qual inclou la instal·lació d’un graderia a peu de pista amb un total de 150 localitats addicionals, intervenció que conclourà dijous que ve dia 29. Mentre que el cost íntegre de la restauració del paviment ha sigut de 37.000 euros, la col·locació de les grades sumarà a les obres una despesa de 30.000 euros.

Donat l’estat en què es trobava el paviment de biosuro del pavelló poliesportiu d’Almussafes, l’Ajuntament ha invertit un total de 67.000 euros en una sèrie d’accions encaminades a deixar les instal·lacions esportives en òptimes condicions. Després de l’aprovació, el passat mes d’octubre, d’una proposta de modificació de crèdit dels pressupostos generals del 2016 per a efectuar diverses inversions financerament sostenibles amb 390.000 euros procedents del superàvit del 2015, l’executiu local ha emprés una sèrie de projectes amb una vida útil superior a cinc anys, entre els quals es troba la remodelació de la pista municipal.

El tractament superficial dels paviments ecològics de biosuro del pavelló poliesportiu d’Almussafes ha comportat una despesa de 37.000 euros, així com un procés de restauració amb escatat amb escat de gra 80, afinat amb escat de gra 120 i el posterior envernissat a l’aigua antilliscant, apte per a la pràctica de distintes modalitats esportives, com el bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol i bàdminton, entre altres.

Així mateix, a les obres de reparació del paviment se li afig una altra intervenció de gran envergadura, la instal·lació a peu de pista d’un graderia de 150 localitats que se sumaran a les 250 ja existents en les grades de la zona superior de la pista central. Segons el regidor d’Urbanisme, Andrés López, “les contínues competicions d’àmbit autonòmic, nacional i internacional que acull cada any el pavelló precisen un espai major destinat al públic assistent”. Al muntatge de les grades, que s’ha iniciat hui dimarts dia 27, l’Ajuntament ha destinat altres 30.000 euros.

El consistori municipal va saldar el pressupost de l’any passat amb un excedent de quasi quatre milions d’euros, a més de complir amb tots els paràmetres regulats en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per este motiu, l’Ajuntament ha previst destinar un total de 390.000 euros del superàvit acumulat en 2015 a distints projectes d’inversió financerament sostenible enguany, d’acord amb el Reial Decret Llei del Govern. “Es tracta de donar resposta a peticions ciutadanes efectuades pels diversos agents socials del nostre municipi”, apunta López.