El consistori d’Almussafes habilita un aparcament per a camions en el polígon industrial Juan Carlos I

La zona té capacitat per a uns 20 vehicles de gran tonatge

Durant els últims mesos, l’executiu local també ha conclòs diferents intervencions en l’àrea d’estacionament pensada per als automòbils

L’adequació del pàrquing forma part del paquet d’inversions sostenibles efectuades amb el superàvit del 2015

Almussafes, a 2 de febrer del 2017. L‘Ajuntament d’Almussafes va aprovar una proposta de modificació de crèdit dels pressupostos generals del 2016, necessària per al desenrotllament de projectes financerament sostenibles i de vida útil superior a cinc anys que l’administració local està escometent amb el romanent de l’exercici 2015. El superàvit ha permés a l’executiu local desplegar un paquet d’onze plans urbanístics entre els que destaca la reforma del parc d’estacionament públic per a automòbils i camions, situat al polígon industrial Juan Carlos I, una de les peticions traslladades des de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) al consistori municipal.

Un total de 86.500 euros de l’excedent pressupostari del 2015 s’ha utilitzat per a condicionar la gran superfície d’aparcament per a camions i vehicles, que compta amb 14.000 metres quadrats i que està dividida en dos sectors independents. El projecte que s’està desenrotllant en estos moments se suma a l’executat el passat estiu, quan el govern actual va escometre les obres de l’espai del solar destinat específicament als turismes. Durant les mateixes es van preparar les zones d’accés i eixida dels cotxes i es van senyalitzar les places del pàrquing. A més, es van desviar les aigües per a evitar l’entollada del lloc després de les pluges i es va procedir al tancament del recinte i a la plantació d’arbratge. Anteriorment, també es va instal·lar la corresponent rampa d’entrada.

Les tasques d’adequació del pàrquing per a camions es van iniciar fa dos setmanes i el termini d’execució d’esta única fase s’ha fixat en 40 dies. Els nous treballs de millora d’este terreny triangular de propietat municipal, ubicat entre l’avinguda de la Foia, la via principal d’accés al polígon, i els carrers Canal de Crespo i Eje E-PI, tenen com a objectiu la remodelació de la parcel·la, que s’utilitzava anteriorment com a aparcament improvisat de camions, per a afavorir un ús diari més ordenat i controlat de la mateixa per part dels operaris de les empreses. Per a l’actuació s’ha pres part del carrer Eje E-PI Juan Carlos I i d’una esplanada existent.

El nou pàrquing albergarà entorn de 20 places d’estacionament en bateria, de tres metres d’ample per díhuit de llarg, amb un espai de separació entre places contigües d’un metre. D’altra banda, la zona d’accés al recinte se situarà a l’avinguda de la Foia i el solar es delimitarà per mitjà d’una tanca. Així mateix, la nova instal·lació estarà equipada amb els serveis d’enllumenat, vigilància i presa d’aigua bàsics i suposarà la desviació del carril bici existent i la demolició de l’antiga vorera. La superfície d’actuació és de quasi 3.000 metres quadrats i el pressupost del projecte complet se situa en els 53.700 euros.

“Els punts de maniobra i gir dels camions, on el desgast és major, es reforçaran amb un paviment de conglomerat asfàltic per a evitar la seua erosió”, comenta l’edil d’Urbanisme, Andrés López. “Encara que no es preveuen altres intervencions a curt termini, el nou aparcament estarà proveït d’una tanca construïda amb malla de simple torsió en la part nord-oest en el cas que es produïsquen futures ampliacions a causa d’un augment en la demanda de places”, afig.

A principis del 2015, es va completar la primera fase del projecte per a millorar i adaptar el territori que ocupen els vehicles pesats. En aquell moment, els treballs duts a terme en estes instal·lacions van incloure la coberta de la parcel·la amb grava i la transformació del terreny. La primera actuació en el pàrquing va suposar una inversió inicial de 60.000 euros.