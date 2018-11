El Consorci Ribera i Valldigna mostra millores per a este any

Print This Post

S’ha reduït la taxa del consorci, s’ha inclòs un servici de recollida de podem verd

Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar i President del Consorci Ribera i Valldiga, ha estat este matí al programa ‘Prop de Tu’ on ha estat parlant al voltant de la baixada de taxa del Consorci.

Com bé ha explicat Montañana, també es realitzarà la informatització dels ecoparcs que ajudarà a que les persones que més reciclen paguen menys.

I clòs este servici, el cost s’haguera descomptat de la taxa passant de ser una reducció de 5€ a un total de 9€. Amb la taxa actual, el Consorci es situa en el 50% de reciclatge.

S’espera per tant, que per al pròxim any es tinga una nova planta de compostatge moderna i efectiva que permeta al consorci situar-se, segons Montañana, al 40% que marca la legislació.