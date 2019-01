El Departament d’Animació Sociocultural de la Mancomunitat de la Ribera Baixa organitza un cinefòrum per a joves de 12 a 30 anys

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El cinefòrum consisteix en el visionament de contingut audiovisual previ a un debat sobre les noves tecnologies

El cinefòrum ha arribat una vegada més a diferents pobles de la Ribera Baixa. L’activitat està emmarcada per les noves tecnologies i estereotips que ens envolten.

Aquesta acció s’ha iniciat en el mes de gener i romandrà fins març, passant per diversos pobles de la Ribera Baixa. Una activitat que té com a objectiu visionar pel·lícules o capítols en relació a les tècniques que ens lliguen i debatir perquè els més joves puguen ser conscients del que hi passa i donen una opinió constructiva.

Gràcies a aquesta iniciativa molts joves són conseqüents de la realitat

És una bona manera de posar-se en contacte amb ells i conéixer quines són les seues inquietuds per poder ajudar-los dins les possibilitats que hi ha a la Mancomunitat.