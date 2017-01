El diputat d’EU al Congrés dels Diputats i el regidor d’EU a l’Ajuntament de Puçol, s’han reunit amb l’alcalde de Puçol, per parlar sobre els problemes d’accessibilitat

El diputat d’Esquerra Unida al Congrés dels Diputats, Ricardo Sixto, i el regidor d’Esquerra Unida a l’Ajuntament de Puçol, Juan José Manzaneque, s’han reunit aquest matí amb l’alcalde de Puçol, Enric Esteve, per parlar sobre els greus problemes d’accessibilitat i d’infraestructures que pateix el municipi. En la reunió tant l’alcalde com el regidor s’han queixat de les barreres que pateix Puçol, amb les carreteres que ho envolten o amb la línia del ferrocarril, que la travessa i el divideix en dues parts. Per això, han explicat, “continuarem amb la reivindicació històrica del soterrament de les vies”.

A més a més, el municipi ha quedat encaixat entre la V-21, l’A-7 i la N-340 i l’únic accés a l’autovia s’ha de realitzar mitjançant l’enllaç existent al terme municipal del Puig, no des de la mateixa localitat. El tram, des de l’encreuament del Camí Magraners fins a l’accés a la A-7, al terme del Puig, s’ha convertit en la via d’accés natural dels veïns de Puçol a la via ràpida, eixida 484. Per tot això, els veïns i les veïnes de Puçol “malgrat disposar de totes aquestes infraestructures no tenen accés directe a les vies ràpides, obligant a tot el món a travessar per dins del municipi per tal d’accedir a les vies”, denúncia Manzaneque.

Per altra banda, Sixto s’ha compromès a presentar una PNL en el Congrés sol·licitant al Govern a millorar aquests accessos i resoldre la problemàtica, així com presentar una esmena als Pressupostos Generals de l’Estat amb una partida pressupostària que repare aquesta carència. El diputat ha explicat que “es tracta de voluntat política, ja que si volen resoldre-ho tenen diferents alternatives”.