El director general d’Agricultura es reuneix amb la FVMP

El director general d’Agricultura, Ganadería i Pesca, Roger LLanes, s’ha reunit amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i amb diferents organitzacions agraries.

Aquesta reunió, convocacada per a donar a conèixer a les organitzacions agràries una postura conjunta que pot oferir representant als municipis, per així donar des de la Consellería d’Agricultura totes les facilitats per ajudar als agricultors i en concret als productors citrícoles per la delicada situació en la que es trova la taronja valenciana.

Per la seua banda el vice-president d’AVA Bernardo Alba a demanat a aquesta reunió, un compromís per part de la Consellería a que els Ajuntaments s’involucren junt als consells locals agraris, ja que són els que més poden informar de manera més directa als agricultors. A més a més, reclamen l’ús de noves tecnologíes al camp per a millorar en materia de segurat.