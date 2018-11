El Director General de l’Aigua, Manolo Aldeguer, ha visitat les obres en execució del nou canal d’Alzira

Print This Post

Durant el matí de hui dimecres, el Director General de l’Aigua, Manolo Aldeguer, ha estat a la ciutat d’Alzira per tal de visitar les obres que estan realitzant-se al nou canal de Les Basses, i supervisar l’estat d’estes obres després de l’episodi de pluges torrencials que s’ha viscut a la nostra ciutat els darrers dies.

En la visita, el Director General, ha comptat amb els tècnics de la Conselleria, també de l’empressa constructora i els tècnics municipals, acompanyats pel regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, per tal de fer una valoració de les obres realitzades, l’estat actual i les pròximes actuacions a realitzar.

Segons ha declarat el regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual: “Davant la situació actual, i en nom de l’Equip de Govern, li hen sol·licitat al Director General, que les obres que estan realitzant-se actualment en el canal, finalitzen el més aviat possible posant a l’abast les mesures necessàries. En la conversa mantinguda s’ha aplegat a un acord, amb l’empresa constructora, per poder finalitzar les obres que impliquen la rotonda, ja que són les que arrepleguen i canalitzen l’aigua des del camí de Pescadors fins el mateix canal, com a acció prioritària d’execució”.