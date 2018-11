El director general d’Esports, Josep Miquel Moya, visita les obres del trinquet de Sueca que serà rehabilitat amb ajuda de la Conselleria i la Diputació

Connect on Linked in

Al trinquet s’invertiran 80.000€ del Pla de Trinquets posat en marxa per la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Investigació i Esports

La piscina descoberta de Sueca també ha motivat l’interés de la visita del director general. La instal·lació rebrà una inversió total de la Conselleria d’Educació, Investigació i Esports d’1,2 milions euros

Josep Miquel Moya: “El desbloqueig de les obres de la piscina que estaven aturades des de l’any 2012, era un deute que tenia la Generalitat Valenciana en el poble de Sueca.”

El trinquet de Sueca millorarà les seues infraestructures gràcies al nou projecte de recuperació i rehabilitació que desenvoluparà l’Ajuntament del municipi amb una inversió de 80.000 euros del Pla de Trinquets de la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Investigació i Esports. El Director General d’Esports, Josep Miquel Moya, acompanyat per l’alcaldessa de la localitat, Raquel Tamarit, i els regidors d’Esports i Obres, Vicent Baldoví i Julio Serra, ha presentat al trinquet de Sueca els detalls de les inversions que es realitzaran a través d’este nou pla.

Moya ha remarcat la seua satisfacció perquè “durant molt de temps han estat oblidats els trinquets i sabíem que eren moltíssims els pobles com Sueca que tenien la necessitat de rehabilitar estes instal·lacions com ara els trinquets, els carrers de la pilota, els frontons, tots aquells espais on es practica el nostre esport per antonomàsia, que és la pilota valenciana, i que ara serà possible gràcies a esta col·laboració entre la Diputació i la Conselleria d’Esports, perquè era una obligació per a nosaltres dignificar-los”. El director general d’Esports ha afegit que “hui eixa realitat ja està més propera per a Sueca, ara cal posar-se mans a l’obra i començar la rehabilitació amb els 80.000 euros d’inversió del Pla de Trinquets que rebrà el municipi ” ha conclòs el director general d’Esports.

L’actuació projectada estarà subvencionada al 80% i el consistori assumirà el 20% restant del cost de la intervenció. Baldoví ha explicat també que, paral·lelament, l’Ajuntament ha realitzat una actuació per donar més llum i visibilitat a la instal·lació canviant la tela del sostre. “Era una demanda dels pilotaris que asseguren que la pilota es perd quan va per dalt” ha explicat.

Pla de Trinquets 2018-2019: vora cent seixanta-mil euros per a la Ribera Baixa

El Pla de Trinquets 2018-2019 desenvolupat entre la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Investigació i Esports invertirà 159.987 euros a la Ribera Baixa per reformar i millorar dos trinquets de la comarca. Amb estes ajudes es restauraran el trinquet municipal de Sueca, amb una ajuda de 80.000€ euros, i el trinquet de Favara, amb 79.987 euros.

El Pla de Trinquets compta amb un pressupost total de 2 milions d’euros que es destinaran a rehabilitar 31 trinquets de les comarques de València. Estos fons es reparteixen seguint els mateixos criteris objectius i transparents establerts a la convocatòria autonòmica. Amb estes ajudes, la Diputació de València complementa el pla autonòmic de trinquets de la Conselleria d’Esports que suma un altre milió més, fent un total de 3 milions d’euros per a rehabilitar les infraestructures de l’esport valencià per excel·lència.

1.200.000 per a la piscina de Sueca

La visita del director general ha servit també per tractar la finalització de les obres de la piscina descoberta de Sueca. L’alcaldessa ha recordat que “estes obres han estat paralitzades des de l’any 2012 per l’impagament de la Generalitat i ara, gràcies al compromís de la Conselleria ja estan en marxa els treballs de la segona fase, que acabaran les obres de forma definitiva amb una inversió total d’1.200.000€”. L’edil ha explicat que l’Ajuntament ha destinat també una inversió de més de 100.000 euros del pressupost de 2018 per a l’equipament i moblament de la instal·lació.

El director general d’Esports ha manifestat que “el desbloqueig de les obres de la piscina era un deute que tenia la Generalitat Valenciana en el poble de Sueca i no podíem permetre acabar la legislatura sense resoldre esta situació que priva al poble de Sueca d’una infraestructura esportiva i d’esbarjo de primer ordre en la comarca de la Ribera.”