El divendres 16 de novembre, concentració a la porta de l’Ajuntament per un finançament just

El proper divendres 16 de novembre a les 12:00 h s’ha convocat una concentració als Ajuntaments de tot el País Valencià per demanar un finançament just i una reforma del sistema d’inversions de l’Estat.

Des de l’Ajuntament de Godella, fent-se ressò de la convocatòria d’UGT, CCOO, PSPV-PSOE, Compromís i Podemos, s’ha citat a partits polítics, veïns i veïnes, associacions i empresariat per demanar, totes i tots a una veu:

Una reforma immediata del sistema de finançament que establisca un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, que possibilite als valencians i a les valencianes tenir uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies.

Un repartiment de les inversions i una execució que acabe amb el dèficit inversor al nostre territori, que compense en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedique una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional.

El reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, i l’establiment de mecanismes de compensació perquè el nou model no nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.

L’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, ha denunciat la “discriminació” que pateix el País Valencià respecte a la mitjana en finançament autonòmic i en inversions, i ha demanat la participació de tota la ciutadania en una manifestació “necessària”.

El precedent de la moció aprovada en juny de 2017

El ple de juny de 2017 de l’Ajuntament de Godella va aprovar, amb els vots favorables de Compromís, PSOE i EU, l’abstenció de

Ciutadans i Canviem Entre Tots, i els vots en contra del PP, una moció de Compromís per demanar un finançament just a la Comunitat Valenciana d’acord al seu pes poblacional i reformar el sistema d’inversions autonòmiques de l’Estat.

Aquesta iniciativa es remunta a l’abril de 2016, quan la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals hi hagué més 300 ajuntament valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a aquesta necessitat de revisar el sistema de finançament de l’Estat.

La manifestació del proper 16 de novembre serà una oportunitat única per unificar veus i demanar tots a una un tracte just per a l’autonomia valenciana per part del Govern central.