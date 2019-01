El Feminari més multitudinari homenatjarà Carmen Alborch en el Centre del Carme

Print This Post

La diputada Isabel García ha destacat la importància d’un congrés amb més de mil inscripcions en “un any que s’antulla dur per a les dones per l’auge de partits polítics que qüestionen la Igualtat”

El pròxim cap de setmana, el divendres 1 i el dissabte 2 de febrer, el Centre del Carme acollirà la IV edició del Feminari organitzat per la Diputació de València. Una cita que enguany ha batut rècord d’inscripcions, superant el miler, i que retrà homenatge a la referent feminista valenciana i exministra de Cultura Carmen Alborch. Amb aquest congrés ja consolidat, la corporació provincial ha retornat a València el seu històric paper com a referent en la lluita per la Igualtat.

Durant la presentació del congrés, la diputada d’Igualtat i impulsora de l’esdeveniment, Isabel García, ha destacat la importància d’aquest fòrum de reflexió i debat en “un any que s’antulla dur per a les dones per l’auge de partits polítics que qüestionen la igualtat de gènere”. En la mateixa línia s’ha expressat el president de la Diputació, Toni Gaspar, en assegurar que “en moments de tant soroll, fan falta aquest tipus de trobades i tindre molt present l’esperit de Carmen Alborch”, el record de la qual i les seues aportacions a la lluita feminista estaran molt presents en aquest quart Feminari.

Entre les més de mil inscripcions d’aquesta edició, un 30% vénen de fora de la Comunitat Valenciana, principalment de Madrid, Andalusia, Canàries i País Basc, entre altres autonomies. García ha destacat la inscripció d’homes feministes entre el públic assistent: “hi ha molts homes feministes que ens acompanyen i realment només amb ells al nostre costat podrem arribar al lloc que busquem, que és a la Igualtat real. El feminisme no és un moviment supremacista”, ha destacat la titular d’Igualtat.

En aquesta quarta edició del congrés es debatrà sobre la presència de dones feministes en llocs de poder, el foment de l’esport femení, el moment de crisi entre els moviments LGTB i feminista, que sempre van anar de la mà, i de com tracta la religió a les dones, entre altres temes d’actualitat a què tractarà de donar resposta aquest fòrum de debat.

El programa

Després de la inauguració del divendres a les 16.00 hores, la conferència inaugural obrirà el congrés. Aquesta vegada no podrà ser a càrrec de la madrina del Feminari, Amelia Valcárcel, l’absència de la qual per motius de salut ha excusat la diputada. “Finalment serà una altra veu feminista de la seua talla la que donarà començament al congrés”, ha assenyalat Isabel García.

La primera taula de debat versarà sobre la complexa relació entre esport i feminisme, amb la participació de la periodista Paloma del Río i la secretària d’Estat d’Esports, Mª José Rienda. Un debat que serà moderat per la periodista experta en el paper de la dona en l’esport, Cristina Gallo.

La matinal del dissabte l’obriran l’escriptora i periodista Rosa Regás i l’activista feminista marroquina Ibtissame Betty Lachgar, que abordaran la compatibilitat del feminisme i les religions. Després d’una breu pausa, la tercera de les taules d’aquest Feminari de 2019 repassarà la relació del moviment feminista amb el LGTBI, amb l’escriptora Kika Fumero i l’escriptor Ramón Martínez com a ponents.

El fermall a la present edició del congrés feminista el posaran el jurista Octavio Salazar i la política i escriptora Lidia Falcón, referent del feminisme durant la Transició. El debat entre tots dos girarà entorn del feminisme i la política, el fil conductor d’aquest Feminari. Aquest congrés podrà seguir-se en directe a través del Facebook de la Diputació de València i en Twitter amb l’etiqueta #FeminarioValencia a partir del divendres a les 16.00 hores.