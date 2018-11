El fotògraf Andrés Castillo porta les seues ‘Retallades’ al Museu de la Rajoleria de Paiporta

Connect on Linked in

El fotògraf valencià Andrés Castillo exposarà a partir d’aquest dijous, 22 de novembre, la mostra ‘Retallades’ al Museu de la Rajoleria de Paiporta. Aquesta exposició recull imatges que evoquen algunes de les conseqüències de la crisi econòmica amb una òptica particular. Retrats sense cares, fragments de persones que els ulls de l’espectador o l’espectadora han de completar per a conformar una història que es desprén del conjunt. Es tracta d’una mostra en què és tan important el que mostren els enquadraments com el que no mostren.L’exposició s’inaugura aquest dijous i estarà a disposició de la ciutadania fins al 7 de gener.

Castillo, a més, acompanya cada imatge amb un títol extret de l’argot polític habitual dels mitjans de comunicació, dels eufemismes amb què els grans mitjans venen la crisi per a maquillar una realitat adversa per a la ciutadania. Com s’explica en la documentació que acompanya l’exposició, es tracta de neologismes, invencions verbals indecents per a no dir les coses pel seu nom. Per a Andrés Castillo, sostenibilitat, remuneració en diferit, regeneració democràtica, pla de sanejament i oprimització de recursos tenen significats molt particulars.

‘Retallades’ és, en definitiva, un exercici de comunicació visual que no deixa indiferents els ulls que la miren, i que els conviden a pensar la correspondència entre el missatge que envien els grans mitjans i la realitat, entre les imatges i les mil paraules que les han d’acompanyar per a explicar-les.