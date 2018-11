El grup de danses El Poblet celebrarà el seu 40 aniversari el dissabte 1 de desembre al Capitolio

Print This Post

I ací estem, 40 anys després. 40 anys fent Poblet. 40 anys que hui pretenem repassar junt a tots vosaltres amb l’esperança i la voluntat de que en puguem celebrar 40 anys més.

Així presenta el grup de danses El Poblet de Godella el seu 40 aniversari, una gran festa que es celebrarà el proper dissabte 1 de desembre a les 19:00 h al teatre Capitolio, amb la participació de totes les persones que formen part d’esta gran família: el cos de ball, la rondalla, el tabal i la dolçaina, el cant, l’escola de persones adultes i l’escola de xiquetes i xiquets.

La regidora de Cultura i integrant d’este grup de danses, Tatiana Prades, ha destacat d’El Poblet que «han fet una gran tasca de recuperació, tant dels balls tradicionals com de la indumentària, la música i el folklore valencià». Gràcies a este treball, «han aconseguit que no es perda la nostra tradició, una tradició que forma part del nostre ADN cultural», ha afegit.

A més, Prades ha recordat que «es tracta d’un dels grups de danses més antic del territori valencià, i pel qual han passat molt cantadors i músics molt significatius». La regidora ha finalitzat desitjant-los complir molts més anys cantant i ballant.

En total, vora 60 persones es pujaran a l’escenari del Capitolio per recordar, a través de la nostra música tradicional, les quatre dècades de vida d’esta formació.

En la primera dècada escoltarem les Valencianes d’Albal, la Jota de Vinaròs i el cant d’estil U i dotze. A més, l’escola de persones adultes interpretarà la Jota vella de Xelva (Xum-Xum) i el Fandango d’Aiora.

En la segona dècada, sonarà el Copeo d’Ontinyent, la Malaguenya de Sant Gabriel i el cant d’estil U i Dos. I el corpus interpretarà la Magrana, el Ball de nanos i Albaes.

En la tercera dècada serà el torn per al Fandango de Sant Mateu, l’U d’Ador i el cant d’estil Per la de l’U. L’escola de xiquetes i xiquets ens delectaran amb el Bolero Pla de València i les Seguidilles de Requena.

Per últim, en la quarta dècada tindrem el Bolero d’Algemesí i la Jota Redona de Carlet. El fi de festa estarà protagonitzat pel Bolero de Castelló.

Vos esperem a totes i tots al teatre Capitolio per cantar i ballar amb els 40 anys del grup de danses El Poblet!

