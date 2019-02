El grup de govern Godella presenta la modificació del PGOU davant 120 persones

Print This Post

El grup de govern de l’Ajuntament de Godella –conformat per Compromís, PSOE i EU- va presentar ahir la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana que pretén aprovar abans de la fi de la legislatura. I ho va fer a un teatre Capitolio amb una més que notable entrada, 120 persones que presenciaren l’exposició i manifestaren els seus dubtes respecte d’esta proposta que haurà de ser ratificada en ple.

L’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, va agrair esta participació i va remarcar el fet que «Godella es juga molt en esta modificació que té com a objectiu adquirir els sòls pendents –el valor dels quals es pot situar entre els 9 i els 30 milions d’euros- mitjançant la gestió urbanística incrementant sensiblement l’edificabilitat d’alguns sectors».

Una participació que va començar molt abans del que marca la llei, a les diferents reunions que el consell assessor d’Urbanisme i Medi Ambient ve realitzant des de fa cinc anys. «És molt important que la ciutadania participe i siga coneixedora del futur que hem dissenyat per al poble, i també conscient de quines podrien ser les conseqüències en cas que no s’aprovara esta modificació», va afegir Sanchis.

Una modificació que tractarà d’evitar noves sentències expropiatòries

En esta modificació es reordenaran i s’aconseguiran per gestió urbanística les dotacions pendents d’adquirir des de l’any 1990, quan es va aprovar el PGOU vigent. Segons apunten fonts institucionals, la modificació «no reclassifica ni un metre quadrat més de sòl urbà o urbanitzable, i suposa l’única solució per evitar possibles noves sentències per expropiacions que posarien en risc l’estabilitat econòmica del municipi».

Es tracta d’una proposta, segons expliquen des del govern, «urbanísticament sensible» amb els problemes d’inundabilitat i que aposta per sistemes urbans de drenatge sostenible. L’execució dels sectors requerirà l’execució prèvia o simultània de les obres necessàries per a evitar inundacions.

D’altra banda, es fomenta la construcció d’habitatges plurifamiliars a preus assequibles per a que els joves puguen viure a Godella, ja que es preveu la promoció d’habitatge públic per a lloguer social, així com l’obligació de promoure habitatges de Vivenda de Protecció Pública en un percentatge almenys del 30%.

Protestes a la porta del Capitolio

Abans de començar l’exposició al públic, un grup de veïnes i veïns mostraren el seu rebuig a esta proposta i es manifestaren a la porta del teatre Capitolio amb cartells i una pancarta en la qual es podia llegir ‘Salvem la Lloma dels Frares, la Montanyeta i la Torre del Pirata’.