El juvenil de l’Alzira empata ‘in extremis’ davant el Racing (1-1)

El Camp d’Esports Venècia va acollir el partit entre la UD Alzira i el Racing d’Algemesí de la Divisió d’Honor juvenil. L’encontre va concloure amb empat a un en el marcador.

El Camp d’Esports Venècia va gaudir del derbi comarcal de la Divisió d’Honor juvenil que enfrontà a la Unió Esportiva Alzira i al Racing d’Algemesí, un partit que es va resoldre en el descompte, ja que els locals posaren les taules quan ja s’havia complit el minut 92.

En el primer temps, la Unió Esportiva va gaudir de tres ocasions molt clares. La defensa, una gran actuació Jaume Mainar i el pal evitaren que els de casa obriren l’electrònic.

El partit no fou tan desequilibrat com la classificació mostra, ja que el Racing d’Algemesí és l’últim de la taula i els alzirenys estan en una posició prou més còmoda. De fet, en la primera volta l’Algemesí es va imposar a l’Alzira amb un ajustat 1 a 0.

Pel que fa al partit, superat el minut 20, el jugador de l’Algemesí Lee va engaltar una gran volea des de fora de l’àrea que es va colar dins la porteria local.

Amb l’avantatge per la mínima dels visitants va concloure una primera part equilibrada, d’alternatives per a les dues bandes.

Ja en la represa, l’Alzira buscava l’empat amb insistència, però les ocasions no arribaren massa clares. Solament un gol en fora de joc que estigué anul·lat per l’àrbitre de l’encontre.

L’Algemesí esperava frustrar algun atac local i així sortir a la contra per a intentar augmentar l’avantatge sense patir massa riscos.

En el descompte, prop del minut 92, Carles Giner va culminar un contraatac local que acabà ficant l’empat en el marcador, davant les protestes del Racing.

El partit va concloure amb eixe 1-1 i amb repartiment de punts, que deixa al conjunt alzireny en la sisena plaça amb 34 i el Racing d’Algemesí continua com a cuer amb 14.