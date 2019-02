El Kafre teatre de Picassent conclou la seua XV edició amb Álex O’Dogherty & La Bizarrería

Connect on Linked in

Picassent ha tornat a celebrar el festival de teatre Kafre, amb quatre dies en què el públic ha respost de forma notable a l’oferta plantejada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Picassent. En les quatre funcions programades en el Kafre Teatre 2019, que s’han celebrat a la Casa de Cultura i a El Musical, s’ha gaudit de diferents artistes que han aprofitat l’essència d’este festival per desenvolupar el seu humor més desvergonyit i gamberro.

El Kafre començava amb l’espectacle Loco Varietté, que omplia el dijous l’escenari de la Casa de Cultura d’un aroma circense on la bogeria va ser la tònica de la jornada. El divendres era el torn de ‘La comedia, en femenino’, un show de monòlegs a càrrec de Maria Juan, Eva Cabezas i Raquel Sastre, que aconseguiren que el públic no parara de riure durant tota la sessió. I eixe mateix dia, a la nit, El Musical gaudia de l’humor sense filtres de Pau Blanco, on es tractaven temes d’actualitat valencians molt divertits.

El dissabte va ser el torn de la companyia Yllana i la seua obra ‘La Calderona’, on es va mesclar història i humor, passat i present, i que va fascinar als presents. I a la nit, el Trio Faraona analitzava en to de comèdia algunes de les tradicions més arrelades de la nostra societat per riure’s d’elles.

Per últim, el diumenge es celebrava el dia gran del Kafre, amb la presència del popular cantant i actor Álex O’Dogherty qui, acompanyat de La Bizarreria, va amenitzar al públic de la Casa de la Cultura amb el seu espectacle ‘Muévete!’. Un show que va aconseguir omplir la sala i que va agradar i sorprendre a parts iguals.

Un festival que complia quinze anys d’història i que demostrava el gran interés per part de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Picassent per apostar pel teatre i l’humor, una oferta que també es veu reflectida durant els caps de setmana de tot l’any.

El Kafre teatre de Picassent concluye su XV edición con Álex O’Dogherty & La Bizarrería

Picassent vuelve celebrar el festival de teatro Kafre, con cuatro días en que el público ha respondido de forma notable a la oferta planteada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Picassent. En las cuatro funciones programadas en el Kafre Teatre 2019, que se han celebrado en la Casa de Cultura y en El Musical, se ha disfrutado de diferentes artistas que han aprovechado la esencia de este festival para desarrollar su humor más desvergonzado y gamberro.

El Kafre empezaba con el espectáculo Loco Varietté, que llenaba el jueves el escenario de la Casa de Cultura de un aroma circense i de cabaret donde