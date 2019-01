El mercat renaixentista dels Borja aterra este cap de setmana en Llombai.

Print This Post

L’alcalde de Llombai Anselmo Cardona acompanyat pel tinent alcalde i regidor d’Urbanisme i Mediambient Josep Enric Forés, del regidor de Cultura, Educació i Turisme Voro Climent i el regidor de Festes, Esports i Joventut Ramón Gómez han visitat el programa ‘Prop de tu’ per contar-nos com han anat les festes de Sant Antoni.



També ens han convidat a què aquest cap de setmana visitem el seu mercat renaixentista dels Borja on l’any passat es concentraren més de 100.000 persones



Ja saben queden tots convidats este cap de setmana a acudir al mercat renaixentista dels Borja de Llombai.