El Ministre d’Agricultura visita Alboraia

L’alcalde d’Alboraia, així com membres del Consell Regulador Xufa de València i del Consell Agrari de la localitat es van reunir amb Luis Planas i li van traslladar els problemes que afecten el sector agrícola.

Ahir el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va visitar l’Ajuntament d’Alboraia acompanyat del secretari Autonòmic d’Agricultura i la diputada autonòmica, Mercedes Caballero. L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, li va rebre en la sala de reunions d’alcaldia juntament amb membres de l’equip de govern. El primer edil va agrair al ministre molt especialment l’esforç, després d’una llarga jornada, que traguera temps per a visitar el municipi. El ministre valencià va transmetre la seua satisfacció per la visita a una zona que coneix de primera mà, i a més va mostrar especial interès per la reunió que tindria lloc amb membres del Consell Regulador Xufa de València i del Consell Agrari.

Tot seguit el Ministre d’Agricultura va deixar constància de la seua visita a Alboraia en el llibre d’honor de l’Ajuntament en el qual va dedicar unes paraules a la localitat.

“Amb el meu reconeixement a l’Ajuntament d’Alboraia i als membres de la corporació municipal, en ocasió de la meua visita en aquesta localitat i tan representativa de la realitat agroalimentària de la Comunitat Valenciana, així com de la seua cultura i de la seua història.”

Més tard l’alcalde va acompanyar al ministre durant la reunió amb el Consell Regulador Xufa de València i el Consell Agrari, que va tenir lloc en l’edifici municipal conegut com a Casa Conde Zanoguera, seu de la Denominació d’Origen. En la reunió el president de la DO va traslladar al ministre els problemes més importants que afecten el sector i que són competència del Ministeri d’Agricultura, des de la necessària modificació de la reglamentació tècnic sanitària de l’orxata, fins a les mesures per al control de la importació i la modificació del Plec de condicions de la Xufa de València.

A la reunió van assistir Francisco Rodríguez Mulero, Secretari Autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Antonio Gimeno, president de la Denominació d’Origen, Francisco López, vicepresident del Consell Agrari, Vicente García, membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Vicente Gimeno, membre de la Cooperativa Sant Cristòfol, Enrique Valls, síndic de la sèquia de Rascanya, el secretari de la comissió, José Romero, i agricultors i productors d’orxata com José Polo, entre altres. Van acompanyar a l’alcalde la regidora d’Horta, Raquel Casares i la primera tinent d’alcaldia, Ana Bru.