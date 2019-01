El món de les falles comença a sumar-se al projecte ‘Per unes Falles Sostenibles’

Connect on Linked in

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, i la Fallera Major de València, Marina Civera, han assistit al MuVIM a l’entrega de les cartes d’adhesió de les comissions falleres al projecte ‘Per unes Falles Sostenibles’

El museu ha acollit també la presentació d’un curtmetratge sobre la gestió sostenible als casals fallers i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

Josep Bort, diputat de Medi Ambient: “Aquest curtmetratge és una crida a les comissions falleres per a que es sumen i facen seus els objectius del projecte ‘Per unes Falles Sostenibles’”

El món de les falles ha iniciat el seu camí cap a la sostenibilitat de la festa a través de l’adhesió de les primeres comissions falleres al Pacte per la sostenibilitat de les Falles que impulsen la Diputació de València, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l’Ajuntament de València. Aquest primer pas s’ha fet a l’acte celebrat al MuVIM i al que han assistit el diputat de Medi Ambient, Josep Bort; la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez; el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset; i la fallera major de València, Marina Civera amb la seua Cort d’Honor.

En l’acte, que ha estat conduït pel presentador i humorista Eugeni Alemany, s’han lliurat les primeres cartes d’adhesió a aquelles comissions que ja han subscrit els objectius del Pacte. A més, s’ha estrenat un curtmetratge amb l’objectiu de fomentar al sí de les comissions i dels casals fallers la consciència i sensibilitat sobre la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de la festa fallera.

El diputat Josep Bort ha subratllat que “este curtmetratge és una crida a les comissions falleres per a que es sumen i facen seus els objectius del projecte ‘Per unes Falles Sostenibles’. A més és tot un exemple de com amb xicotets gestos es poden assolir grans fites”. El diputat ha assenyalat que “els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides han d’estar sempre presents a l’agenda de desenvolupament de tots els territoris i formar part dels horitzons per a conquerir com a societat”. “És molt important que les comissions falleres subscriguen este pacte per la sostenibilitat de la festa, perquè ells són la festa i ells són qui han fet possible que hui siga Patrimoni Immaterial de la Humanitat i per seguir sent-ho l’únic camí és el desenvolupament cap la seua sostenibilitat”, ha afirmat Bort.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha destacat per la seua banda que “els casals són un espai inter-generacional, en els quals podem aconseguir que aquests bons hàbits arriben a moltíssima gent”. Fuset ha reiterat que “es tracta d’una campanya que vol crear consciència no solament durant els dies de les festa, i les Falles constitueixen una gran eina cívica per a impulsar aquests valors de sostenibilitat”.

Per la seua banda, des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez, ha assenyalat que “aquest acord entre institucions trenca la tendència passada de caminar cada administració pel seu camí, i permetrà aportar a la societat eines per a millorar la relació de la festa amb l’entorn. Així, partint de l’anàlisi dels diferents aspectes ambientals derivats de cadascuna de les activitats, s’estan generant una sèrie de resultats que es materialitzaran en una guia de bones pràctiques falleres”. Segons ha incidit Álvarez, “es tracta d’impulsar tant entre la ciutadania valenciana com entre els turistes hàbits sostenibles i respectuosos amb el medi ambient mentre gaudim de la festa”.

Les cartes d’adhesió al Pacte

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació ha lliurat les primeres cartes d’adhesió al Pacte per la sostenibilitat de les Falles a les comissions falleres que ja s’han compromés amb els objectius d’aquesta campanya. Aquests estan vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i als reconeixements i implicacions de la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Els compromisos que apareixen a la carta són: implicar-se activament en la millora de la gestió medi ambiental de la festa en tots els seus entorns (carrer, casal, etc.); impulsar la sensibilització i la conscienciació de tots els membres de la comissió respecte a la sostenibilitat i al caràcter inclusiu i integrador i conciliador de la festa; impulsar, en les seues activitats, modalitats de consum més sostenible; adoptar, en les seues activitats i en els espais de reunió, mesures per a combatre i compensar el canvi climàtic; i divulgar i fomentar la sostenibilitat de la festa entre visitants i turistes.

Pacte per la sostenibilitat de les Falles

El Pacte per la sostenibilitat de les Falles que desenvolupa la Diputació amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i l’Ajuntament de València té l’objectiu d’estudiar l’impacte real de la festa en els àmbits econòmic, social, turístic i mediambiental a la ciutat de València i als municipis de les comarques valencianes que també celebren falles.

Aquesta informació servirà per disposar d’una diagnosi global de la festa a partir de la qual determinar mesures, actuacions i processos de millora que beneficien la festa en el seu conjunt, elaborant un Pla d’Acció o Pla Estratègic de les Falles que tinga en consideració a tots els col·lectius que hi participen.