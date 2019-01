El musical ‘Tic-tac’, guardonat als Premis Max, torna a Castelló per a tots els públics

Print This Post

L’Institut Valencià de Cultura ha presentat al teatre Principal de Castelló la coproducció amb la Diputació de València ‘Tic-tac’, un espectacle musical escrit a sis mans per Carles Alberola, Pasqual Alapont i Rodolf Sirera, en què la música, la lletra de les cançons i la direcció musical són de Noelia Pérez i Josep Zapater.

El musical valencià es representarà a Castelló en dues sessions, el dissabte 26 i el diumenge 27 de gener. A més, es faran dues sessions exclusivament per a el públic escolar.

‘Tic-tac’ és un musical sobre la necessitat de la ficció en la nostra vida, d’aquest territori màgic en què els nostres somnis es fan realitat, i és també el viatge cap a una reconciliació entre un pare i un fill, però també és una comèdia musical sobre com la pintura, la música, el teatre i, en definitiva, l’art, ens parlen de l’ànima de les persones i de com poden arribar a transformar les nostres vides i omplir-les d’esperança.

La producció, que ha sigut un èxit de públic des del primer dia, compta ja amb 10.000 espectadors i en nombroses ocasions ha exahurit les localitats allà on ha estat.

El director general de l’IVC, Abel Guarinos, ha afirmat que “l’èxit de la temporada passada i el guardó als Premis Max, ens ha fet considerar la necessitat de tornar a programar-la també a Castelló perquè el màxim nombre possible de públic puga gaudir d’aquest magnífic espectacle”.

Per la seua banda, Alfonso Ribes, coordinador territorial de l’Institut Valencià de Cultura a Castelló, ha explicat que “és un plaer tornar a acollir a Castelló aquesta obra, que és una mostra més de la línia de producció de l’IVC, gran qualitat i segell valencià”.

L’elenc, compost per catorze actors i actrius, reuneix diverses generacions i durant la funció també treballen a l’escenari un total de setze tècnics.

L’espectacle presenta alguns canvis respecte al de l’any passat, ja que hi ha hagut noves incorporacions al repartiment i, amb la reposició, s’ha volgut arredonir l’espectacle perquè siga encara millor.

Com a novetat principal, a Castelló hi ha dues funcions exclusivament per a el públic escolar. En aquestes sessions, en horari matinal, vora 350 escolars de 7 centres educatius assistiran entre hui i demà a la representació del musical.

Les entrades per a l’espectacle es poden adquirir a les taquilles del teatre Principal i de l’Auditori i a la plataforma instaticket consultar ací , a l’apartat “musicals”.