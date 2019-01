El Nítida Alzira remunta i s’adjudica els primers tres punts del 2019

Print This Post

El Nítida Alzira FS va sumar la primera victòria de la temporada després d’imposar-se al Ciudad de Guadalajara per 4 gols a 3. El conjunt visitant arribà a posar un marcador de 0-3, però les dianes de Jose Carlos, en dues ocasions, de Rafa Ara i de Xavi López serviren per a materialitzar una importantíssima victòria.

El Nítida Alzira va aconseguir donar-li la volta a un marcador que reflectia un 0-3 quan quasi s’havia consumit mitja hora de partit.

L’afició que es va apropar al pavelló alzireny va gaudir d’una espectacular vesprada de futbol sala gràcies a dos equips que s’ho deixaren tot en la fusta.

El partit començà amb molta intensitat per part dels dos conjunts. El Ciudad de Guadalajara arriba posar-se amb un avantatge de 3 gols que li complicava les coses als de casa.

Segons després del 0-3, el Nítida Alzira va aconseguir reduir les distàncies per mitjà de Jose Carlos, un gol que fou clau per a remar cap a la remuntada.

El propi Jose Carlos, qui es va incorporar a l’equip fa unes setmanes, fou l’encarregat d’anotar el 2 a 3, que obria un poc més les portes.

Rafa Ara va empatar el partit pocs minuts abans del final amb una impecable execució a baló parat, que el porter no va veure.

La remuntada la va materialitzar el capità, Xavi López quan restaven poc més de dos minuts.

Els visitants eixiren en porter jugador per a intentar posar-li remei a la situació, però el to de la botzina va certificar el 4-3. La pròxima setmana, els alzirenys viatjaran fins al País Basc per enfrontar-se al Santurtzi.