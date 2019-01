El Palau de Casassús d’Alzira rep 1.242 visites dins de la campanya “Obert per obres”

Des de l’inici de la campanya “Obert per obres” del Palau de Casassús han sigut moltes les visites rebudes per tal d’admirar l’evolució que s’ha realitzat en les obres de restauració que s’han realitzat fins al moment.

Concretament han sigut 1.242 persones les que han visitat este gran Palau que obria les portes al públic el 15 d’octubre de 2018. Entre els visitants es troben turistes de Sevilla, Albacete, Madrid, Granada, Xàtiva i també grups de turistes anglesos.

Sembla que este atractiu local és més interessant per a la gent major, que tal volta sí que coneix la història d’este edifici altament protegit com a Bé de Rellevància Local (BRL) i amb un escut nobiliari, ubicat a la seua façana, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC). Cal recordar que va ser durant les obres de restauració quan es va constatar la importància patrimonial d’esta edificació per les troballes arqueològiques com, per exemple, la magnífica dovella reutilitzada al palau gòtic com a portal d’un paviment que es trobava a una profunditat aproximada d’1,60 m i que ens retorna a un possible edifici àrab.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, ha declarat al respecte: “Estem complint el nostre propòsit, que veïns i veïnes d’Alzira i també turistes puguen admirar una de les joies més importants que tenim a la nostra ciutat, el Palau de Casassús. Un edifici en què s’han portat a terme diferents treballs de restauració amb els quals hem aconseguit recuperar part de la història d’este Palau, però també de la nostra història; la dels alzirenys i alzirenyes”.

El Palau de Casassús continuarà obert per obres de dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h per tal que els visitants puguen vore l’evolució de la restauració que s’ha realitzat a l’edifici i algunes de les troballes que s’hi han descobert”.