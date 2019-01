El Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes incorpora una pantalla led

Connect on Linked in

El consistori ha invertit 16.165,60 euros en l’adquisició d’aquest aparell de 3×2 metres al qual se li pot donar diversos usos

La pista central del Pavelló Poliesportiu Municipal d’Almussafes compta des de la setmana passada amb una pantalla led d’última generació amb la qual els clubs que desenvolupen les seues activitats en aquest emplaçament poden informar de manera adequada a les persones assistents sobre els resultats esportius i altres qüestions. El consistori municipal ha invertit 16.165,60 euros en aquest dispositiu, que mesura 3×2 metres i pot albirar-se amb claredat des de qualsevol punt del recinte.

Tal com informa l’empresa instal·ladora, Mondo Ibèrica, S. A., “la tecnologia led SMD aporta molt alta lluminositat, 3.500 nits i gran angularitat, la qual cosa permet que es vegen des de qualsevol punt del recinte o instal·lació”. A més, ofereix diverses aplicacions. D’aquesta forma, no solament funciona com a marcador electrònic multiesport, sinó que també serveix com a pantalla publicitària i pot ser utilitzada en qualsevol altre esdeveniment no esportiu.

“Els clubs que desenvolupen la seua activitat en la instal·lació venien sol·licitant des de feia mesos aquesta actuació i des de la Regidoria d’Esports estem d’acord amb què contribuirà a millorar la informació que es brinda a les persones assistents”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch. “És important continuar amb el manteniment de les infraestructures públiques perquè seguisquen sent un referent i es troben sempre al màxim nivell”, destaca l’edil.

Entre les seues característiques, també destaca el fet que és molt silenciosa, ja que està dotada d’un nou sistema de dissipació de calor i no necessita cap ventilador, per la qual cosa no provoca cap soroll. Finalment, el seu baix consum suposa un important estalvi energètic en el consum d’electricitat.