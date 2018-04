El Pla Edificant permetrà l’ampliació de l’Institut de Guadassuar

Print This Post

La inversió per a l’institut serà de dos milions d’euros.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha signat les primeres resolucions del Pla Edificant, en què delega competències específiques a 20 ajuntaments per a actuar en 31 centres educatius, bé sigma per a millorar o ampliar infraestructures, o bé per a construir nous centres educatius. A la comarca de la Ribera, l’Institut de Guadassuar, serà un dels primers centres que es beneficiarà d’aquest pla.

Concretament l’actuació a l’institut de Guadassuar consistirà en la seua ampliació. Hi ha prevista una inversió de dos milions d’euros.

El Pla Edificant pretén agilitzar els tràmits per a la construcció i millora dels centres educatius valencians i permet als ajuntaments que se sumen al programa, avançar en la tramitació dels expedients per a les actuacions que consideren prioritàries als seus centres educatius

A Guadassuar, el col·legi Públic Balmes també s’inclourà en altra fase del pla per a la seua adequació.