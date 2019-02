El Ple d’Alboraia declara un suport majoritari a la vaga feminista del 8 de març

Connect on Linked in

El Ple ordinari d’Alboraia del 18 de febrer de 2019 va aprovar amb una gran majoria la moció de suport a la vaga feminista del 8 de març, que es completarà amb les activitats reivindicatives programades des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament i que culminarà amb l’assistència dels col·lectius de dones del poble a la manifestació del dia 8, totes juntes després d’una mateixa pancarta.

Quant a la part resolutiva, el Ple va aprovar per unanimitat la sol·licitud de subvenció a l’IVACE per a la millora i modernització del polígon de Sant Vicent, l’ordenança de seus i horaris per a les associacions festeres, que regula les seues activitats i garanteix el dret al descans dels veïns i veïnes del poble. També es va aprovar la modificació de l’ordenança de l’Escola Infantil Municipal per a ajustar-la millor a la normativa d’admissió d’alumnat que dicte cada any la Conselleria d’Educació.

Referent a mocions, el Ple va aprovar, a més del suport a la vaga feminista, altres mocions institucionals: per a seguir millorant la visibilitat i seguretat en els passos de vianants, per a insistir en les campanyes que consciencien als usuaris a evitar tirar tovalloles humides i altres articles d’higiene pel vàter, i el rebuig unànime a un Accés Nord al Port de València que perjudique Port Saplaya o a l’horta protegida. D’altra banda, es va rebutjar una moció sobre actes vandàlics a Vinaròs.