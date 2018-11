El PP d’Alzira assenyala que el nou canal de Les Bases ha sigut el causant de la inundació dels barris en el temporal.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A més, assenyalen que el nou canal de Les Bases ha sigut el causant de la inundació dels barris.

Aquest matí el Partit Popular d’Alzira ha denunciat en roda de premsa, les actuacions dutes a terme pel tripartit davant el fort temporal viscut a la ciutat.

Per una banda denuncien la falta de previsió i desinformació per part de l’equip de govern en relació al temporal. Per altra banda, assenyalen que el nou canal de Les Bases podria ser el causant de la inundació dels barris.

L’Ajuntament d’Alzira està realitzant un informe dels danys provocats per les inundacions del divendres per a sol·licitar que es declare la zona catastròfica. Una declaració que afavoriria als afectats poder reclamar indemnitzacions a les assegurances.