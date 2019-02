El PP d’Alzira presenta una mocion per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges

Connect on Linked in

“Pretenem que la llei protegisca als propietaris d’habitatges ocupats il·legalment”

“La Proposició de Llei planteja el desallotjament de “okupes” en màxim 12 hores”

Un dels problemes amb el qual es troben molts alcirenys és l’ocupació il·legal d’habitatges sense cap títol, és a dir, els habitatges ocupats sense que medie un contracte de lloguer o una cessió en precari. Entenem que aquestes situacions atempten contra el dret a la propietat privada, afectant greument la convivència veïnal, i posant en greu perill la seguretat tant de les persones com dels béns.

Malgrat les normes que hi ha en l’actualitat contra l’ocupació il·legal d’habitatges, el problema continua creixent. Per això des del Partit Popular s’han proposat mesures a nivell nacional amb la presentació d’una Proposició de Llei i des dels Ajuntaments hem de fer la força necessària perquè aquestes normes siguen una realitat.

Des del Partit Popular creiem que aquesta iniciativa defineix per primera vegada el que és l’ocupació il·legal i considera que un “okupa” no pot gaudir de la mateixa protecció que qui ha comprat un habitatge o viu en un immoble pagant un lloguer. No podem consentir que l’autoritat pública no puga desallotjar els habitatges ocupats il·legalment, per això amb aquestes mesures es podria desallotjar una ocupació il·legal en un termini de 12 hores i no esperar mesos com ocorre en l’actualitat.

Amb aquestes mesures evitaríem també els accidents que es donen en enganxar-se il·legalment a la llum la qual cosa ha provocat diversos incendis en edificis.

Des del Grup Popular, esperem que aquesta moció que ha sigut presentada a l’Ajuntament, puga comptar amb el vot favorable de tots els partits polítics en el pròxim ple que se celebre, ja que l’actual tripartit va aprovar una moció a l’inici de la legislatura, malgrat el vot en contra del PP, que declaba a Alzira com a ciutat lliure de desnonaments, sense diferenciar tan si més no les ocupacions il·legals com les que recull aquesta proposta legislativa.