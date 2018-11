El PP d’Alzira sol·licita que l’ajuntament indemnitze als damnificats

Connect on Linked in

El Grup Popular ha sol·licitat que en els pressupostos del 2019, s’incloga una partida pressupostària per a indemnitzar als damnificats per les inundacions del passat 16 de novembre. La moció ha sigut rebutjada pels vots en contra del tripartit

El passat 16 de novembre, es van patir inundacions en tres barris de la nostra ciutat com són Els Bases, Venècia i La Nova Alzira o Alquenencia, l’Equip de Govern va reconéixer la seua falta de previsió ja que no va alertar la població a temps i això va suposar danys materials importants en negocis, vivendes, rústiques, vehicles etc. De moment l’Ajuntament ha habilitat un registre en la CLAU per a comptabilitzar danys i s’està tramitant la declaració del que coneixem com “Zona Catastrófica”

Tot aquell que haja patit danys i no tinga segur no rebrà cap compensació, però aquells que tinguen segur tampoc veuran recompensats al 100% els danys patits. Ja que l’Ajuntament, sabent que estàvem en “Alerta roja” i que el perill d’inundació era imminent, no va tindre previsió a alertar els veïns, és el responsable dels danys patits. Davant d’estos fets, des del Partit Popular hem sol·licitat que es contemple una partida en els pressupostos de 2019 per a indemnitzar als damnificats de les inundacions patides el 16 de novembre

En el ple del 28 de novembre, el Grup Popular, ha presentat una moció per via d’urgència en què sol·licitàvem que s’habilitara dita partida pressupostària però el vot en contra de l’Equip de Govern, ha impedit que esta iniciativa prospere.