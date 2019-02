El PP donarà suport jurídic gratuït a les netejadores dels col·legis que no cobren

Connect on Linked in

La portaveu d’Educació, Beatriz Gascó, assenyala que “l’administració hauria de fer l’impossible perquè aquestes dones cobren”

El GPP demana a Marzà que informe a les Corts sobre quines ha fet per a pal·liar aquesta situació

“Hi ha autèntics drames personals en un col·lectiu molt vulnerable”

El PP donarà suport jurídic gratuït a les treballadores de la neteja de centres educatius que segueixen sense cobrar. Així ho ha anunciat la portaveu d’Educació del Grup Popular en les Corts, Beatriz Gascó, després de mantindre una reunió amb una representació d’aquest col·lectiu acompanyada de la Secretària General del PP a la província de Castelló Elena Vicente-Ruiz.

A més, el Grup Popular presentarà en les Corts una sèrie de preguntes parlamentàries al conseller Marzà “perquè informe quin ha fet l’administració per a pal·liar aquesta situació i si ha fet tot el possible perquè aquestes persones puguen cobrar”.

Gascó ha advertit que “la situació de les netejadores dels col·legis que treballen per a una empresa adjudicatària, centenars de dones afectades, és crítica pels impagaments de la signatura que treballa per al Consell: porten mesos sense cobrar, amb autèntics drames personals en un col·lectiu molt vulnerable que està totalment feminitzat”.

Per a la portaveu popular “l’administració ha de fer l’impossible perquè aquestes dones cobren. No obstant això no solament no mou un dit per a intentar solucionar la situació de les empleades d’empreses proveïdores de l’administració, sinó que ni la vicepresidenta Oltra ni el conseller d’Educació Marzà s’han dignat rebre-les per a escoltar les seues reivindicacions. S’han oblidat de les persones”.

Beatriz Gascó ha insistit que “s’està produint una il·legalitat amb aquestes persones i una tremenda injustícia. Són emprades amb pocs recursos que no poden costejar-se les despeses de les accions jurídiques per a solucionar la seua situació”.

Davant això, el PP ha posat a la disposició de les treballadores que ho desitgen els seus serveis jurídics de manera gratuïta perquè puguen emprendre accions legals per a accelerar el cobrament dels seus salaris pendents.

Respecte a les preguntes presentades en les Corts, “volem que ens informen sobre els requeriments que ha fet l’administració a les empreses i de les notificacions formals que s’hagen dut a terme exigint el pagament immediat a aquestes dones”, ha afegit Gascó.

Finalment, la portaveu popular ha recordat que els impagaments en el sector educatiu s’han convertit en la norma habitual en aquesta administració sense que adopten cap mesura per a evitar-lo: retards en el pagament de nòmines als interins, impagaments en les despeses de funcionament dels centres i les ajudes de menjador, endarreriments en les beques, en el bo infantil i ara de les netejadores dels col·legis”.