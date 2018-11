El PP es reunix amb veïns de la Barraca d’Aigües Vives per a conéixer de primera mà els retalls en sanitat.

Connect on Linked in

Ahir es van reunir el diputat autonòmic del Partit Popular, José Juan Zaplana i el portaveu del Grup popular a Alzira José Andrés Hernández, amb membres de l’associació de veïns de la Barraca d’Aigües Vives i de la Colònia Santa Marina. El motiu ha sigut traslladar la preocupació per les retallades que, en aquesta Entitat Local menor vénen patint en el tema d’assistència sanitària des que es va fer efectiva la reversió de l’Hospital de la Ribera.

En aquesta entitat s’ha passat de tenir atenció facultativa per part de metge i infermer/a des de les 8 fins a les 14 h. a tenir atenció en l’actualitat de 9 a 11 h. o d’11 a 14 h. depenent del dia de la setmana. Els veïns han expressat el seu malestar en sentir que han perdut qualitat assistencial en contra del que se’ls va prometre abans de la reversió.

Per part dels facultatius hi ha una situació d’estrès quan s’han de marxar sense haver pogut atendre a tots els pacients perquè no tenen més temps.

Des del Partit Popular pensem que no es pot permetre una situació com la qual està ocorrent en la Barraca d’Aigües Vives i més quan es tracta de salut.

En aquest temps en el qual s’advoca per una sanitat universal i que tothom puga ser atès independentment del seu país d’origen, es dóna la curiositat que en la Barraca d’Aigües Vives, et pot atendre un facultatiu sempre que tingues el teu empadronament en aquesta entitat i el SIP corresponga al facultatiu titular de la Barraca.

Els populars, continuarem reclamant que es restablisca com a mínim el servei que tenien fins avui. En el passat ple, presentem una moció que va ser rebutjada pels vots de l’equip de govern però continuarem treballant en favor dels veïns de la Barraca en un tema tan delicat com és l’assistència sanitària.