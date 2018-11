El president de la Generalitat anuncia la creació d’un consell assessor en matèria de publicitat

Connect on Linked in

Puig ha assistit al lliurament dels premis del festival ‘La Lluna’ 2018

El cap de l’executiu valencià s’ha mostrat “orgullós” que siga a València “la primera vegada que un festival de publicitat tinga un jurat 100% femení”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la creació d’un consell assessor en matèria de publicitat format per professionals “que permeta consolidar la nova llei de publicitat i que ens permeta adaptar-nos als nous reptes que ens ofereix la comunicació del futur”. Així ho ha assegurat el cap del Consell en la gala de lliurament de premis de la vuitena edició del festival ‘La Lluna’ de Publicitat i Comunicació Creativa de la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, Puig ha agraït al sector publicitari de la Comunitat i a l’associació ComunitAD la seua labor per a “projectar els nous valors de la societat valenciana”. En aquest sentit, ha destacat “la creativitat, la innovació, el dinamisme, l’esforç, la modernitat i la resiliència” presents en aquest sector, que han contribuït a “construir nostra millor marca”.

Puig ha destacat, així mateix, els valors que es traslladen des del sector publicitari amb decisions com la de conformar un jurat de professionals “compost íntegrament per dones”. En aquest sentit, el cap de l’executiu valencià s’ha mostrat “orgullós” que siga a València “la primera vegada que un festival de publicitat tinga un jurat 100% femení”.

Finalment, el president ha recordat l’ajuda prestada per aquest sector per a acostar la realitat de l’Administració al dia a dia dels ciutadans i ciutadanes i, ha remarcat, que per a treballar amb els professionals d’aquest camp, es va implantar per primera vegada per a dissenyar les campanyes institucionals la trucada a projecte. “Est és un primer pas -ha assegurat Puig- per a donar veu als professionals en la presa de decisions”.